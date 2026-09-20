Venezuela y Reino Unido adelantaron flexibilización de restricciones de vuelos y aperturas de rutas turísticas

Representantes de Venezuela y Reino Unido sostuvieron una reunión donde se analizó la flexibilización de restricciones de vuelos entre ambas naciones, además de la reapertura de rutas hacia destinos turísticos del país.

El encuentro se llevó entre la ministra de Turismo, Daniella Cabello y el encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela, Colin Dick.

Según informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la idea de estas medidas es impulsar el turismo receptivo y mejorar la conectividad aérea entre ambas naciones.

Los funcionarios conversaron acerca de la posibilidad incorporar destinos como el Parque Nacional Canaima, Los Roques y la Isla de Margarita.

Incluso, Cabello enfatizó la importancia de abrir nuevas oportunidades para “posicionar a Venezuela en el mercado internacional”. Y habló de “estrechar lazos con operadores turísticos del sector y explorar alternativas aéreas que reconecten al público británico con la oferta nacional”.

Asimismo, en la reunión Cabello y Dick coordinaron la participación de instituciones y representantes comerciales venezolanos en la World Travel Market (WTM) de Londres.

En este evento se sostendrán reuniones estratégicas con aerolíneas, tour operadores de gran alcance y autoridades turísticas globales.