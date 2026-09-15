VIDEO | Presidente de AN desde Reino Unido anunció que «ha habido buenas noticias para el país»: Esto respondió Delcy Rodríguez

«Ha habido buenas noticias para el país», así lo anunció este martes, 15 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, desde Londres, en el Reino Unido, tras un encuentro de alto nivel orientado a gestionar la reanudación de relaciones diplomáticas bilaterales e impulsar inversiones productivas para Venezuela.

Rodríguez, acompañado por el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, ofreció un balance a las afueras de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (Foreign, Commonwealth & Development Office), tras sostener reuniones en el centro gubernamental.

Durante sus declaraciones, el titular del Parlamento explicó que en los encuentros se abordó la realidad política y social de Venezuela, con especial énfasis en el desarrollo del aparato productivo y el panorama actual de las mesas de diálogo que se desarrollan en el país.

«Acabamos de sostener una reunión con Harriet Thompson, directora para las Américas del Foreign Office de Reino Unido. Brindamos la posición de Venezuela sobre los diálogos políticos y los avances en inversión petrolera y gasífera», señaló el funcionario.

Al resumir el alcance de la agenda de trabajo, el parlamentario aseveró: «Queremos decirle a Venezuela que ha habido buenas noticias para nuestro país, para nuestra patria».

Agradezco al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por sumar esfuerzos y gestiones en favor de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido, durante su reciente visita a ese país. pic.twitter.com/WJafLZfYjR — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 15, 2026

RECONOCIMIENTO DE DELCY RODRÍGUEZ

En tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente el despliegue realizado por la delegación parlamentaria y destacó la importancia de estos esfuerzos para afianzar el retorno a una agenda diplomática regular, fluida y bajo el principio de respeto mutuo entre Caracas y Londres.

«Agradezco al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por sumar esfuerzos y gestiones en favor de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido, durante su reciente visita a ese país», expresó por medio de su cuenta de la red social X.

Reino Unido confirmó este mismo martes un acuerdo con Venezuela para elevar su representación diplomática a nivel de embajadores, en un giro que Londres enmarca como parte del «restablecimiento de la democracia» en el país.

El anuncio quedó plasmado en un escrito enviado al Parlamento británico por el secretario para las Américas, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Chris Elmore, quien atribuyó la decisión a los acontecimientos registrados en Venezuela desde el 3 de enero.

Según explicó, esos hechos abrieron una oportunidad para que la comunidad internacional contribuya al proceso democrático, en un contexto que exige «un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas».

El primer ministro Andy Burnham señaló que buscará estrechar la relación con Delcy Rodríguez y su gabinete, en línea con las prioridades que mantiene Londres para la región.

El documento también destacó las conversaciones impulsadas desde Caracas entre el oficialista Jorge Rodríguez y la diputada opositora Dinorah Figuera, proceso al que atribuyó «progresos» concretos hasta el momento.