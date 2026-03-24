Venezuela

Gaceta oficial: Prorrogan exención de impuestos a mercancias en equipaje de mano desde puertos libres

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El gobierno de Delcy Rodríguez prorrogó la exención del pago de impuestos para las mercancías que sean procedentes de los puertos libres de la Península de Paraguaná y el estado Nueva Esparta.

Contents

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.014, publicada el pasado 20 de marzo, detalla la extensión de esta medida. Cabe destacar que la prórroga incluye al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos.

Leer Más

Anuncian segunda fase del operativo tras la toma de Tocorón: «Vamos tras la búsqueda de otros individuos»
Misiones de observación internacional invitadas por CNE participan en simulacro electoral de este 30Jun
Caso Ronald Ojeda: Agentes de contraespionaje habrían operado desde la Embajada de Venezuela en Chile

«Se exonera del pago del IVA, así como cualquier impuesto, tasa o gravámenes aduaneros, a las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional que formen parte del equipaje de los pasajeros», detalló la Gaceta Oficial.

Es decir, los visitantes del Puerto Libre de la Isla de Margarita y de la Zona Libre de Paraguaná no tendrán que pagar impuestos por los productos que hayan adquirido en estas zonas y que lleven en sus equipajes de mano.

Igualmente, hay que destacar que el decreto solo incluye a aquellos productos que no excedan un valor superior a 3.000 veces la moneda de mayor valor oficial. A partir de esta cifra, tendrán que pagar los impuestos correspondientes.

CELEBRAN LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

Raquel Uribe, presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, celebró la exoneración de impuestos. Igualmente, sostuvo que se deben tomar otras medidas para que Margarita retome sus ventajas competitivas.

«Logramos en tiempo récord la aprobación o la extensión del decreto presidencial, relacionado con el equipaje acompañado, pero esto no termina aquí, es un paso, un paso en positivo», indicó Uribe, según Unión Radio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEMANA SANTA 2026: ESTOS SON LOS DESTINOS MÁS SOLICITADOS, SEGÚN OPERADORES TURÍSTICOS

Los comerciantes de Margarita esperan que la exoneración pueda generar un crecimiento de las importaciones en los próximos meses. Además, la suspensión de impuestos para el equipaje de mano permite que se vuelva un punto atractivo para la compra de productos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Ganó 95 millones de dólares con OnlyFans y «llora» la muerte de su creador: «Cambió mi vida por completo»
Caraota Show
calor
Declinación solar: Los consejos para enfrentar altas temperaturas y evitar descompensaciones de salud
Venezuela
Las compras masivas de papel higiénico que se desataron en Japón «por culpa» de EEUU e Irán
Mundo