Gaceta oficial: Prorrogan exención de impuestos a mercancias en equipaje de mano desde puertos libres

El gobierno de Delcy Rodríguez prorrogó la exención del pago de impuestos para las mercancías que sean procedentes de los puertos libres de la Península de Paraguaná y el estado Nueva Esparta.

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.014, publicada el pasado 20 de marzo, detalla la extensión de esta medida. Cabe destacar que la prórroga incluye al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos.

«Se exonera del pago del IVA, así como cualquier impuesto, tasa o gravámenes aduaneros, a las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional que formen parte del equipaje de los pasajeros», detalló la Gaceta Oficial.

Es decir, los visitantes del Puerto Libre de la Isla de Margarita y de la Zona Libre de Paraguaná no tendrán que pagar impuestos por los productos que hayan adquirido en estas zonas y que lleven en sus equipajes de mano.

Igualmente, hay que destacar que el decreto solo incluye a aquellos productos que no excedan un valor superior a 3.000 veces la moneda de mayor valor oficial. A partir de esta cifra, tendrán que pagar los impuestos correspondientes.

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CELEBRAN LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

Raquel Uribe, presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, celebró la exoneración de impuestos. Igualmente, sostuvo que se deben tomar otras medidas para que Margarita retome sus ventajas competitivas.

«Logramos en tiempo récord la aprobación o la extensión del decreto presidencial, relacionado con el equipaje acompañado, pero esto no termina aquí, es un paso, un paso en positivo», indicó Uribe, según Unión Radio.

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Los comerciantes de Margarita esperan que la exoneración pueda generar un crecimiento de las importaciones en los próximos meses. Además, la suspensión de impuestos para el equipaje de mano permite que se vuelva un punto atractivo para la compra de productos.