¿Venezuela reactivará los vuelos internacionales? Esto fue lo que reveló un especialista

El abogado aeronáutico Rodolfo Ruíz explicó este jueves la situación de los vuelos internacionales hacia Venezuela y aseguró que varias de estas rutas se podría reanudar pronto, tras pasar más de un mes suspendidas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) negó el miércoles la reanudación de vuelos hacia Madrid. A esto se sumó que este mismo organismo suspendió las licencias de varias aerolíneas internacionales.

Durante una entrevista con el periodista Román Lozinski, el abogado recordó que la Gaceta Oficial no ha publicado la revocatoria de estas licencias. En tal sentido, hay un escenario que puede facilitar la reanudación de los vuelos.

«Otras aerolíneas regionales como Copa ya están volando, comenzaron sus operaciones el 13 de enero», detalló Ruiz. «Técnicamente, si las aerolíneas internacionales vuelan a Curazao y Trinidad, podrían hacerlo a Venezuela», agregó.

VUELOS A EEUU

El especialista aseguró que podría ser «fácil» restablecer las rutas internacionales. Sin embargo, subrayó que los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos cuentan con otras particularidades, más allá del escenario político.

«Desde el punto de vista político, con base en los últimos acontecimientos y el estrechamiento de las relaciones, eso podría avanzar bastante rápido», apuntó Ruiz, aunque recordó que se deben cumplir dos condiciones.

En primera instancia, la Casa Blanca debe revocar una orden de mayo de 2019 que restringe los vuelos directos desde Venezuela. A esto se suma que el país recupere la categoría 1 en el programa IASA de seguridad aérea estadounidense.

Ruiz reconoció que las condiciones actuales son positivas para la normalización de los vuelos con Venezuela. Sin embargo, consideró que la reanudación total podría tardar varias semanas.