«El sector privado necesita dólares»: La propuesta de un economista para estabilizar el mercado cambiario

El economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros afirmó que se deben inyectar los ingresos petroleros al mercado cambiario, con el objetivo de reducir la brecha vigente y estabilizar la economía venezolana.

Estados Unidos anunció la primera operación de venta de petróleo venezolano. De acuerdo a Ecoanalítica, algunos fondos serán insertados en el mercado cambiario mediante la venta de divisas al sector privado nacional.

Oliveros sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski y consideró positiva esta propuesta. Desde un principio, reveló que la última venta de divisas por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) data del 15 de diciembre, mientras que «tampoco hay liquidaciones vía criptoactivos».

«Tienes un mercado cambiario seco y sin oferta, junto con todos los acontecimientos de los últimos días, es lo que ha marcado la aceleración o expansión de la brecha cambiaria», detalló Oliveros.

OLIVEROS AL SECTOR PRIVADO

En medio de la crisis de la brecha cambiaria, «sector privado no genera dólares suficientes para sostenerse», de acuerdo a Oliveros. En tal sentido, las empresas «necesita los dólares que vienen del negocio petrolero».

«Pareciera que parte del flujo de dólares de los últimos días que ha tomado control la Administración Trump, se puedan dirigir hacia financiamiento de exportaciones privadas es un punto que ayudaría a aliviar tema de brecha cambiaria», acotó Oliveros.

Oliveros concluyó que el primer objetivo de las autoridades debe ser «reducir ese apetito por divisas». Así pues, podría disminuir la brecha cambiaria y, en consecuencia, frenar la «depreciación de la tasa de cambio también se reduzca».

En caso de que se respeten los acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos, Oliveros consideró que la economía puede crecer entre 10% y 12% este 2026. Las mejoras salariales progresivas deberían ser una de las prioridades, sostuvo el experto.