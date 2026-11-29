Este domingo 29 de noviembre, Venezuela buscará romper el récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo. Para ello, en el paseo Los Próceres, en Caracas, se espera reunir a 15.368 músicos y bailarines.

Los ejecutantes, pertenecientes a 336 agrupaciones, intentarán superar la marca impuesta por Japón en 2025. Este récord se alcanzó el 11 de mayo de 2025 durante la Exposición Universal de Osaka, Japón, donde participaron 12.269 personas.

Todo comenzó a gestarse en febrero de este año, luego del anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Teatro Teresa Carreño.

A partir de allí se hizo la convocatoria a través de la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela y su presidente, Manuel Rosas.

En este evento, específicamente, van a participar agrupaciones de escuelas públicas y privadas, universidades, fundaciones y entes regionales o municipales.

El estado Aragua lidera la delegación con el mayor número de inscritos, mientras que Nueva Esparta aporta 18 bandas.

Para participar en el evento se exigieron algunos requisitos, como una edad mínima de 10 años. También se realizaron ensayos regionales previos de hasta 4.000 ejecutantes.

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Los organizadores del Guinness World Records hacen varias exigencias para garantizar la auditoría del intento. Por ello, la jornada se lleva a cabo sin público y con acceso restringido desde el Paseo Los Próceres y el Paseo de la Nacionalidad hasta Los Símbolos. De allí que el paso vial por el sector esté restringido desde este 28 de noviembre.

Todos los participantes deben portar acreditación individual bajo supervisión continua, según reportó VTV.

Por otro lado, la prueba musical se divide en dos fases técnicas: Primero, el desplazamiento, donde los jóvenes deberán recorrer un mínimo de 450 metros interpretando un popurrí tradicional integrado por “La Parranda”, “Viva Venezuela” y “La Burra”.

En segundo lugar, se encuentra la evaluación estática. Tras completar el trayecto, ejecutarán sin marchar el calipso “Guayana” y “Bandido” para que los jueces verifiquen la sincronía musical antes del corte de evaluación.

Para finalizar el protocolo oficial, las bandas cerrarán la jornada tocando “Caballo Viejo” y “Mi Burrito Sabanero”. Se espera que este mismo domingo el Guinness World Records anuncie el veredicto.