A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), anunció el cierre vial en el paseo Los Próceres, entre la plaza Los Símbolos y Los Monolitos. La medida se debe a un evento donde se busca establecer el récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo.

Según el organismo, este cierre inició desde este sábado 28 de noviembre a las 9:00 am y se prolongará hasta el domingo 29 a las 9:00 pm.

Mediante un comunicado, el INTT exhortó a todos los usuarios a tomar las previsiones correspondientes. Pidió planificar rutas con antelación mediante el uso de vías alternas y acatar estrictamente las indicaciones de los funcionarios de seguridad.

MÁS DE 15.000 JÓVENES BUSCARÁN ROMPER LA MARCA

Se trata de un evento donde 15.375 jóvenes provenientes de escuelas, comunidades y universidades de todo el país participarán este domingo en la jornada, en el Paseo Los Próceres.

De esta manera, Venezuela buscará establecer un nuevo récord Guinness, en una iniciativa, promovida por la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela (Fedebandas).

El objetivo es superar la marca de 12.269 participantes alcanzada por Japón durante la Expo de Osaka, en mayo de 2025.