Venezuela apoya soberanía de Somalia y rechaza reconocimiento a entidades separatistas

(EFE).- El Gobierno de Venezuela reafirmó este sábado su «pleno y firme reconocimiento» a la soberanía y unidad de Somalia, así como su rechazo a «cualquier acción unilateral dirigida a reconocer entidades separatistas» dentro de su territorio, luego de que Israel reconociera como Estado independiente a Somalilandia, región norteña del país africano.

En un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo que respalda las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como las decisiones de la Unión Africana, que apoyan «la integridad territorial» somalí.

Asimismo, afirmó que las acciones de reconocimiento de entidades separatistas en ese país «constituyen una flagrante violación del derecho internacional», a la par que «socavan la estabilidad regional» y son un «peligroso precedente» para el sistema internacional.

Por tanto, hizo un llamado a la resolución pacífica de las controversias y añadió que una «solución duradera» a los problemas que enfrenta Somalia «solo puede lograrse respetando su soberanía y apoyando sus instituciones legítimas» sin, agregó, «injerencia en los asuntos internos que vulneren su integridad territorial».

Israel reconoció el viernes a Somalilandia, región separatista de Somalia, como Estado independiente, un anuncio que provocó una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.

En un comunicado emitido el viernes, el Gobierno somalí afirmó que «rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia».

«La región de Somalilandia es parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia», afirmó el Ejecutivo somalí en el texto.

Por su parte, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que «este es un momento histórico» que marca el inicio de una «alianza estratégica».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre. Desde entonces, Somalia vive en estado de conflicto y caos, sin gobierno efectivo y con su territorio en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.EFE