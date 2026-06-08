Van 20 casos desde abril: OVP denunció la muerte de otro preso en el país, ahora en Sucre

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un nuevo privado de libertad, y urgió a las autoridades declarar la emergencia humanitaria en las cárceles y calabozos policiales.

«Víctor Alfonso Rivero murió bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre. Con este nuevo fallecimiento, ya son 20 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026», indicó el organismo en un mensaje en redes sociales.

«Más allá de la cifra, estos hechos plantean una pregunta que las autoridades venezolanas siguen sin responder: ¿cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?», añadió.

En este sentido, el OVP responsabilizó al Estado por la integridad de los presos. «Cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos».

Hasta el momento se desconoce en qué condiciones murió Rivero. De igual forma, el OVP tampoco dio detalles sobre su deceso. Pese a ello, reiteró las constantes situaciones irregulares que tienen que vivir tanto los privados de libertad como sus familiares.

«Los familiares terminan asumiendo funciones que corresponden al Gobierno, suministrando medicamentos, alimentos, insumos médicos e incluso gestionando traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos», aseguró.

«Advertimos que la acumulación de muertes bajo custodia no puede seguir viéndose como una sucesión de casos aislados. Se trata de una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos», manifestó el OVP.

Para finalizar, insistió en que el gobierno reconozca esta situación. «Mientras las familias siguen enterrando a sus seres queridos, el régimen continúa actuando como si estas muertes no existieran. La pena de muerte está prohibida en Venezuela, pero el abandono, la indiferencia y la desatención siguen produciendo el mismo resultado», acotó.