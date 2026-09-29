«Vamos en camino a unas elecciones»: Dinorah Figuera habló de la situación en el país tras mensaje de Marco Rubio

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación en las negociaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez, Dinorah Figuera, agradeció al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por acompañar de cerca los diálogos que se están llevando a cabo en el marco de la transición en Venezuela.

«Gracias secretario de Estado, Marco Rubio, hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de llevar al país a una democracia plena, donde prevalezca la paz y el progreso en un esfuerzo conjunto», comentó Figuera en respuesta a Rubio a través de sus redes sociales.

En este sentido, destacó el entendimiento que están teniendo con el alto funcionario de la administración Trump. «Sin dudas, vamos en camino a unas elecciones justas y transparentes».

Gracias @SecRubio, hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de llevar al país a una democracia plena, donde prevalezca la paz y el progreso en un esfuerzo conjunto. Sin dudas, vamos en camino a unas elecciones justas y transparentes. https://t.co/bxokB5fFWg — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 29, 2026

Durante la noche de este lunes, Rubio se refirió al Parlamento de 2015 reconocido por los Estados Unidos. «Estamos trabajando muy duro con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para tener elecciones libres y justas tan pronto como sea posible», dijo

Asimismo, reiteró que en Venezuela va a suceder una transición democrática. «Ellos necesitan tener elecciones libres y justas en ese país», añadió.