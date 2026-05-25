Vacaciones 2026: Así va la venta de boletos aéreos, según las agencias de viajes

Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), aseguró este lunes que están «bastante avanzadas» las ventas de boletos para la próxima temporada vacacional.

Herrera brindó una entrevista al programa Dos más Dos de Unión Radio. De cara a las vacaciones de mitad de año, la gremialista reconoció que desde el sector ven un movimiento positivo y hay ciertas expectativas.

«Siguen existiendo reservaciones, se siguen dando, incluso con la misma dinámica de tarifas que muchas veces es elevada», dijo Herrera, aunque reconoció que falta «mucho camino por recorrer» para alcanzar las cifras de hace unos años.

Herrera también destacó que, a pesar de las circunstancias económicas y políticas, muchos boletos han mantenido sus costos. «Hemos visto tarifas competitivas dentro de lo que todavía podría ser el entender el mercado que tenemos», añadió.

HERRERA PIDE «DIÁLOGO»

Cámaras turísticas han sostenido conversaciones con representantes del gobierno nacional. En tal sentido, Herrera sostuvo que las agencias de viajes y turismo tienen que formar parte de las jornadas de diálogo.

Herrera, también presidenta del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), sostuvo que el sector se puede incorporar a las mesas de «trabajo y de diálogo» para que puedan «participar y ser escuchados».

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La gremialista aseguró que el sector de las agencias pueden aportar ideas para solucionar la situación eléctrica y de impuestos en el país. Mientras tanto, las autoridades buscan impulsar reformas y mejoras en estos apartados.

En vísperas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Herrera dijo que el sector turístico podría «organizar y prestar opciones» durante la celebración del torneo.