Aeropuerto de Maturín reanudará vuelos internacionales a partir de junio, esto es lo que debes saber

El gobernador de Monagas, Ernesto Luna, anunció la reactivación de vuelos internacionales en el aeropuerto de la entidad a partir del mes de junio.

«El próximo mes estaremos dando inicio al primer vuelo internacional desde el Aeropuerto Internacional de Maturín», dijo Luna en declaraciones ofrecidas a Unión Radio.

El Aeropuerto Internacional de Maturín ofrecía vuelos especialmente para República Dominicana y Trinidad y Tobago. Sin embargo, estas conexiones aéreas se suspendieron en 2024 por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Hasta el momento las autoridades no han confirmado cuáles serán las rutas que estarán operando inicialmente.

El gobernador destacó que en los próximos días estarán llevando a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para la correcta operatividad de la terminal aérea.

«Estos trabajos van a comenzar la próxima semana, ahí vamos a estar desarrollando un trabajo propio de escarificación para la colocación de la mesa asfáltica requerida y necesaria para esta pista», acotó.

Para finalizar, recalcó que también continuarán con la construcción de la cerca perimetral del aeropuerto.

Hasta el momento entre los aeropuertos que han reactivado sus vuelos internacionales están Maracaibo, Barcelona y Valencia.