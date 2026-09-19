Uso del pago móvil sigue siendo el método más usado por los venezolanos: Proyectan miles de millones de dólares en transacciones

El pago móvil es una herramienta que llegó al mercado venezolano para cambiarlo. Así queda claro con las cifras manejadas en el Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, que indican un crecimiento sostenido de este servicio.

Richard Ujueta Contreras, presiente de la Cámara, concedió una entrevista al programa Primera Página. Al ser consultado sobre el pago móvil, reveló que esta herramienta moviliza miles de millones de dólares anualmente.

«Hay que también visualizar este crecimiento sostenido que ha tenido el uso del pago móvil, se convirtió en una herramienta importante para el emprendedor. (…) El año pasado cerró con 6.000 transacciones por minuto», dijo Ujueta.

El gremialista precisó que 51.000 millones de dólares se movieron por pago móvil en 2025. Sin embargo, las proyecciones indican que para este año se mantendrá un importante crecimiento.

«A estas alturas tenemos por encima de las 8.500 transacciones por minuto, lo que significa que las proyecciones que tenemos es que al final del año pudiéramos estar por encima de los 70.000 millones de dólares en transacciones», dijo Ujueta.

USOS DEL PAGO MÓVIL

En primera instancia, el pago móvil era una herramienta que permitía solucionar en los tiempos de mayor hiperinflación o escasez de billetes nacionales. Para este 2026, se ha convertido en un instrumento que usan todos los estratos sociales.

Por otra parte, Ujueta consideró que la progresión del comercio electrónico se mantendrá durante el resto de este 2026. Incluso, aseguró que el sistema ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) presentó un crecimiento del 250% tan solo en un año.

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El gremialista aseguró que el «comprar ahora y pagar después» ha sido una gran herramienta para los clientes. «Ha surfeado crisis para el ciudadano como el regreso a clases, los estrenos de diciembre», acotó.