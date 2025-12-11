¿USDT desplaza al dólar en efectivo en la economía venezolana? Esto dice experto

Alexis Lugo, líder en Criptoneros y experto en criptomonedas y blockchain, destacó este jueves los importantes avances que ha tenido el USDT, una criptomoneda estable, en la economía venezolana.

El USDT es una criptomoneda que se mantiene fijada al dólar, brindado estabilidad en el complejo mercado financiero digital. Esta herramienta, de acuerdo a Lugo, ha ganado protagonismo frente a los dólares en efectivo.

Lugo detalló que el USDT destaca especialmente gracias a su liquidez y la facilidad de uso, principalmente en un mercado como el venezolano. A esto se suma que es una herramienta reconocida por su transparencia.

El especialista detalló que el USDT, al igual que la blockchain, tiene herramientas que permiten rastrear y detectar operaciones ilícitas. Monedas como el dólar o euro también son usadas en lavado de dinero, incluso a mayor escala, según Lugo.

El experto detalló que el USDT (Tether) y el USDC son criptomonedas estables que son accesibles para todos los que tengan billeteras digitales. De acuerdo a sus datos, la primera es la más usada en el país.

«El USDT es más usado que el USDC en Venezuela porque es más líquido y accesible para el comercio digital», expuso Lugo, a pesar de que el segundo brinda mayor confianza entre algunos usuarios por sus mecanismos de respaldo.

A principios de diciembre, Fernando Di Gerónimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas (CIMCaracas), informó del incremento del uso de USDT y otras criptomonedas en el sector inmobiliario de la ciudad.

El gremialista detalló en su momento que las criptomonedas facilitan sistemas de pago más estables y rápidos. Aunque todavía no está regulado, desde la CIMCarcas han registrado varias operaciones con USDT y USDC.