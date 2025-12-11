Venezuela

¿USDT desplaza al dólar en efectivo en la economía venezolana? Esto dice experto

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Alexis Lugo, líder en Criptoneros y experto en criptomonedas y blockchain, destacó este jueves los importantes avances que ha tenido el USDT, una criptomoneda estable, en la economía venezolana.

Contents

El USDT es una criptomoneda que se mantiene fijada al dólar, brindado estabilidad en el complejo mercado financiero digital. Esta herramienta, de acuerdo a Lugo, ha ganado protagonismo frente a los dólares en efectivo.

Leer Más

La razón por la que Maduro pidió a Guterres recuperar el derecho al voto en la ONU
La razón por la que Maduro pidió a Guterres recuperar el derecho al voto en la ONU
Al menos 12 personas murieron asfixiadas dentro de una mina clausurada en Bolívar
La realidad que viven las universidades: Rectores con períodos vencidos, elecciones sin hacer y sentencias del TSJ

Lugo detalló que el USDT destaca especialmente gracias a su liquidez y la facilidad de uso, principalmente en un mercado como el venezolano. A esto se suma que es una herramienta reconocida por su transparencia.

dólares
Venezuela vive una dolarización de facto desde hace varios años. Foto: Archivo

El especialista detalló que el USDT, al igual que la blockchain, tiene herramientas que permiten rastrear y detectar operaciones ilícitas. Monedas como el dólar o euro también son usadas en lavado de dinero, incluso a mayor escala, según Lugo.

PRINCIPAL USDT

El experto detalló que el USDT (Tether) y el USDC son criptomonedas estables que son accesibles para todos los que tengan billeteras digitales. De acuerdo a sus datos, la primera es la más usada en el país.

«El USDT es más usado que el USDC en Venezuela porque es más líquido y accesible para el comercio digital», expuso Lugo, a pesar de que el segundo brinda mayor confianza entre algunos usuarios por sus mecanismos de respaldo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DÓLAR OFICIAL NO DEJA DE SUBIR: ASÍ SE COTIZÓ ESTE 11DIC

A principios de diciembre, Fernando Di Gerónimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas (CIMCaracas), informó del incremento del uso de USDT y otras criptomonedas en el sector inmobiliario de la ciudad.

El gremialista detalló en su momento que las criptomonedas facilitan sistemas de pago más estables y rápidos. Aunque todavía no está regulado, desde la CIMCarcas han registrado varias operaciones con USDT y USDC.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: El caimán de más de 200 kilos que aterrorizó Florida por segunda semana consecutiva
EEUU
Casa Blanca reveló lo que hará con el buque petrolero incautado frente a las costas de Venezuela
EEUU
Tragedia en Anzoátegui: Un hombre y su perrito murieron por cortocircuito en el arbolito de Navidad
Sucesos