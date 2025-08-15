Una jueza y su esposo habrían sido detenidos por caso de explosivos hallados en Maturín

Lisbeth del Valle Rondón, integrante de la Corte de Apelaciones de Monagas, habría sido detenida el jueves por, supuestamente, intentar frenar las investigaciones sobre los explosivos encontrados en Maturín, estado Monagas.

Las autoridades informaron la semana pasada del hallazgo de explosivos de «altísimo poder destructivo» en dos galpones de una empresa petrolera. Supuestamente, este material iba a ser empleado en «atentados terroristas» en Venezuela.

De acuerdo a Últimas Noticias, Rondón se presentó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maturín. La jueza buscó interceder a favor de su esposo, José Enrique Martínez, abogado de la empresa petrolera y quien estaba detenido en ese lugar.

Las investigaciones arrojaron que Rondón buscó interferir y frenar las averiguaciones sobre esta empresa. En ese sentido, la jueza resultó detenida y puesta a la orden del Ministerio Público.

CARGOS CONTRA RONDÓN

Las autoridades presentaron a Rondón ante el Tribunal 1 con Competencia en Delitos contra la Corrupción y Delincuencia Organizada. La justicia ordenó su privativa de libertad mientras avanza la investigación.

La Fiscalía imputó a Rondón de los delitos de retraso u omisión intencional de funciones (agravado), persuasión e inducción a delinquir, uso indebido de información o datos reservados y agavillamiento.

Rondón forma parte de la Corte de Apelaciones de Monagas, la instancia de más alto poder en la jurisdicción penal del estado. Se desconoce si, más allá del vínculo con su esposo, tenía alguna relación con la empresa señalada por posesión de explosivos.