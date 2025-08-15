Venezuela

Denunciaron la detención de Roberto Campero, profesor y dirigente sindical en Aragua: «Entraron de forma violenta en su vivienda»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este viernes la detención «arbitraria» del profesor Roberto Campero en su residencia en Turmero, estado Aragua.

Tabla de Contenido

De acuerdo con testimonios, funcionarios de inteligencia del Estado habrían irrumpido de «forma violenta en su vivienda» La noche del jueves.

Leer Más

VIDEO: Cabello dice que el CNE «no tiene que apurarse» porque tiene 30 días para publicar actas electorales
EN VIDEO: ONG alerta de «turismo suicida» en el Lago de Maracaibo
Vente denunció el «secuestro» de su asesor legal Perkins Rocha: se lo llevaron sujetos no identificados, dijeron

«Derribaron la puerta e ingresaron sin orden judicial. Durante el operativo, sustrajeron pertenencias personales y se lo llevaron a un destino aún desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada», indicó.

El profesor Roberto Campero es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) en su filial de Fetramagisterio Aragua. Además, ha sido miembro activo del Comando Intergremial Aragua, reconocido por su labor en defensa de los derechos laborales de los docentes.

LA DETENCIÓN DE ROBERTO CAMPERO

Ante esta situación, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos realizó una serie de exigencias al gobierno de Nicolás Maduro.

•Informar de inmediato su paradero y liberarlo bajo ninguna restricción.

•Garantizar su integridad física, psicológica y emocional.

•Permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica.

•Respetar el debido proceso y cesar la persecución contra dirigentes sindicales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXCARCELARON CON MEDIDAS CAUTELARES A LA ACTIVISTA MARTHA GRAJALES 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos apuntó que el caso del profesor Roberto Campero se suma a «la creciente ola de detenciones arbitrarias contra líderes gremiales, sindicales y defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que configura un patrón de represión sistemática que debe cesar de inmediato».

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Gobierno de Trump sigue tras la búsqueda del «Niño Guerrero», esta es la millonaria recompensa que ofrecen
EEUU
VIRAL: Así fue el emotivo reencuentro entre «La Chilindrina» y «El Señor Barriga» tras años sin verse
Caraota Show
Metro
Metro de Caracas anunció el lanzamiento de su app para la gestión de la tarjeta SUVE, estas serán sus funcionalidades
Venezuela