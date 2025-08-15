Denunciaron la detención de Roberto Campero, profesor y dirigente sindical en Aragua: «Entraron de forma violenta en su vivienda»

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este viernes la detención «arbitraria» del profesor Roberto Campero en su residencia en Turmero, estado Aragua.

De acuerdo con testimonios, funcionarios de inteligencia del Estado habrían irrumpido de «forma violenta en su vivienda» La noche del jueves.

«Derribaron la puerta e ingresaron sin orden judicial. Durante el operativo, sustrajeron pertenencias personales y se lo llevaron a un destino aún desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada», indicó.

El profesor Roberto Campero es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) en su filial de Fetramagisterio Aragua. Además, ha sido miembro activo del Comando Intergremial Aragua, reconocido por su labor en defensa de los derechos laborales de los docentes.

🚨 DENUNCIA PÚBLICA | Detención arbitraria y allanamiento ilegal contra el profesor Roberto Campero La noche de este jueves 14 de agosto, el profesor Roberto Campero fue detenido arbitrariamente en su residencia en Turmero, estado Aragua. De acuerdo con testimonios,… pic.twitter.com/Izd9hLLg9T — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 15, 2025

LA DETENCIÓN DE ROBERTO CAMPERO

Ante esta situación, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos realizó una serie de exigencias al gobierno de Nicolás Maduro.

•Informar de inmediato su paradero y liberarlo bajo ninguna restricción.

•Garantizar su integridad física, psicológica y emocional.

•Permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica.

•Respetar el debido proceso y cesar la persecución contra dirigentes sindicales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXCARCELARON CON MEDIDAS CAUTELARES A LA ACTIVISTA MARTHA GRAJALES

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos apuntó que el caso del profesor Roberto Campero se suma a «la creciente ola de detenciones arbitrarias contra líderes gremiales, sindicales y defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que configura un patrón de represión sistemática que debe cesar de inmediato».