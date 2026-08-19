¿Una escuela para los delivery? INTT anunció nuevas regulaciones para la seguridad vial

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que las empresas de delivery deberán contar con una escuela de conductores avalada por el organismo con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

El viceministro para la Juventud, Jesús Rojas Tarazona, quien está trabajando de la mano con el INTT, hizo un llamado público a las empresas de encomiendas y entrega a domicilio a sumarse formalmente a estas acciones institucionales.

En este sentido, Jessica Falcón, directora del despacho del INTT, informó que las empresas prestadoras de servicios de reparto deberán estar autorizadas por el organismo.

«Las empresas operadoras de delivery deberán poseer el Registro Nacional del INTT y contar con una escuela de conductores regulada por la institución, la cual debe emitir un certificado de aptitud para la conducción comercial», indicó.

Asimismo, acotó que están obligadas a mantener vigentes un seguro de responsabilidad civil y un seguro médico para el pasajero.

Además, deberán llevar a cabo revisiones técnicas periódicas a sus unidades con peritos autorizados por el INTT para tramitar la renovación anual de su permiso de operación.