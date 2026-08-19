Ramón López, diputado e integrante de la delegación de la Asamblea Nacional 2015 en la mesa de diálogo, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría designarse para finales de año.

«Sí, estoy convencido. Estamos trabajando duro para darle al país un CNE nuevo, poderoso e institucional este mismo año», expresó en una entrevista exclusiva a Caraota Digital.

En ese sentido, indicó que van a revisar la Ley del Poder Electoral, la Ley de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos.

«Ese proceso no se anunció pero ya se discutió, y que termina con la designación de los rectores del CNE. Si el problema de Venezuela en materia electoral fuera la sustitución de los rectores y repartirnos por tendencia política, la solución fuera fácil, pero no es así. Este es un sistema electoral que hay que revisarlo, tenemos que revisar las leyes y hacer modificaciones rápido para que los reglamentos que emanen no sean coercitivos y que los venezolanos puedan ejercer su derecho a voto», manifestó.

Asimismo, destacó los otros aspectos que deben ser revisados de cara a un nuevo proceso electoral.

«Debe haber una revisión del Registro Electoral, igualdad de condiciones en materia de propaganda, debe garantizarse por mecanismos expresos la participación de los venezolanos en el exterior, debe facilitarse el proceso de apertura para que más de dos millones de jóvenes que no se pudieron inscribir en las elecciones de julio de 2024 puedan acceder al Registro Electoral Permanente», agregó.

ELECCIONES EN EL PAÍS

Por otra parte, Ramón López afirmó que no se ha discutido el tema de la convocatoria a unas elecciones presidenciales o unas generales en el país.

Aunque aseguró que la gente quiere unas presidenciales. «Eso es una variable importante y que vamos a considerar, y todo eso será materia del nuevo Poder Electoral», dijo.

«El cronograma electoral será facultad del nuevo CNE», sentenció.

EL DIÁLOGO Y LA CONFIANZA

El diputado resaltó que la comisión de diálogo busca «soluciones integrales» a los problemas de Venezuela. «Tenemos todas nuestras esperanzas en esta comisión porque tiene características absolutamente especiales y diferentes a cualquier diálogo anterior», dijo.

«No tenga la menor duda que esas ansias de cambio que tiene la gente para que haya un proceso electoral lo va a haber y será transparente», acotó.

De igual forma, López sostuvo que los venezolanos deben «tener confianza en la mesa de diálogo».

«Las ansias de cambio la tenemos todos, yo tengo 27 años de lucha. El pueblo puede tener la plena seguridad de que vamos a construir un Poder Electoral este año y se va a discutir en las próximas plenarias que están por venir», comentó.