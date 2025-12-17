«Una aberrante amenaza»: Instituciones venezolanas rechazaron el bloqueo de EEUU a buques petroleros

Diversas instituciones venezolanas han rechazado este miércoles el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

La Fiscalía, Contraloría General y Defensoría del Pueblo de Venezuela repudiaron la medida y la calificaron como una «aberrante amenaza».

En un comunicado conjunto, el fiscal general, Tarek William Saab; el contralor general, Gustavo Vizcaíno; y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, indicaron que esta orden implica una «escalada brutal» contra la soberanía de Venezuela y su derecho a comerciar libremente con el mundo.

Ante esto, Saab advirtió que Trump es una persona que «no tiene control de sí mismo».

«El día de ayer en medio de las declaraciones, entre un lenguaje depravado y macabro, estamos ante una persona que no tiene control de sí mismo, al decir que ellos son dueños del petróleo y tierras de Venezuela. No, el pueblo unido está respondiendo y los Poderes Públicos dando un paso adelante», destacó.

Asimismo, alertaron sobre la «pretensión» de instaurar «gobiernos títeres» para despojar a los países de la región de sus riquezas naturales. «Llamamos a la unidad latinoamericana y caribeña para luchar contra el imperialismo norteamericano», añadieron.

También reiteraron su «apoyo incondicional» al Gobierno de Maduro en «todas las medidas que decida tomar», dentro del marco del derecho internacional para resguardar los derechos de Venezuela como «nación independiente de sus recursos naturales y su derecho a la libre navegación y comercio».

EL TSJ SE PRONUNCIÓ

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también emitió un comunicado en rechazo al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El Tribunal Supremo de Justicia en nombre del poder judicial rechaza y repudia categóricamente la grave y temeraria amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela proferida por el presidente de los Estados unidos Donald Trump la noche del pasado 16 de diciembre de 2025 según la cual asume que el petróleo , las tierras y las riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y deben entregárseles de inmediato por lo cual pretende imponer un supuesto bloqueo militar naval», señaló Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ.

Asimismo, acotó que esta acción constituye a un atentado contra la soberanía del país. «Es una nueva, aberrante y flagrante violación a nuestra constitución, las leyes de la República y al derecho internacional».

«Todo lo cual no solo genera responsabilidad internacional del estado infractor sino que conmociona a la conciencia de la humanidad en su conjunto. Es por ello que hoy denunciamos y hacemos un llamado a unir esfuerzos para devolver y mantener los valores éticos y jurídicos como instrumento de paz soberanía, igualdad, entre los pueblos del mundo» comentó.

EL MENSAJE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a las declaraciones emitidas por Estados Unidos.

«Esa intención expresada por Trump y reconocida por Stephen Miler, ha generado tal indignación en el pueblo de Venezuela que hoy más que nunca estamos listos para defender nuestra tierra. Si es verdad, que no es verdad, que EEUU construyó esas empresas, nos quedaron debiendo con lo que ellos sí se robaron del petróleo de Venezuela, porque Lagunillas hasta descendió de tamaño con todo el petróleo que se robaron allí», expresó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.