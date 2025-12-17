Gobierno de Maduro rechazó la «amenaza» de EEUU de bloquear a buques petroleros y reveló el objetivo de Trump

El gobierno de Nicolás Maduro condenó el bloqueo total a los buques petroleros sancionados ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela», reaccionaron en un comunicado conjunto publicado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez y el canciller, Yván Gil.

«En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato. El Presidente de los EEUU pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria», añadió.

En este sentido, indicó que procederán en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas.

«De inmediato, nuestro Embajador ante la ONU procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela», manifestó.

«Hacemos un llamado al pueblo de los EEUU y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país que vio nacer al ejército unido libertador de Suramérica y que vio nacer a nuestro libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela en perfecta unión popular militar policial sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz», continuó.

El gobierno de Maduro insistió en que Estados Unidos siempre ha tenido el mismo objetivo. «Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EEUU en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones».

«Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía», aseveró.

«El pueblo venezolano, en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad. Con nuestro padre libertador decimos: ‘Por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos'», concluyó.