Un venezolano realizó un dibujo del presidente Nayib Bukele y esta fue la respuesta del mandatario salvadoreño

En redes sociales circula un video del artista venezolano conocido en TikTok como @ReyArt277, quien publicó cómo hizo un retrato a lápiz del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Lo hizo como una muestra de agradecimiento por lo que ha hecho por Venezuela, tras los sismos del 24 de junio.

“Es una muestra de agradecimiento para el presidente Nayib Bukele, que es una persona de gran corazón”, dijo el dibujante, quien recomendó a sus seguidores ver el video.

Se puede apreciar en el material como va haciendo los trazos, hasta completar el retrato del mandatario.

Un ciudadano venezolano realizó un dibujo del presidente Nayib Bukele en agradecimiento por el envío de ayuda humanitaria. El mandatario salvadoreño respondió a la publicación, envió un mensaje de apoyo al autor y agradeció las manifestaciones de afecto recibidas. Video:… pic.twitter.com/4gl5LdZ9LI — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 5, 2026

La respuesta del presidente salvadoreño no se hizo esperar y reaccionó al gesto con este mensaje: “¡Qué gran talento tienes! Gracias. Con tantas bendiciones y muestras de cariño que hemos recibido, ustedes ya nos recompensaron x100 nuestra misión. Dios los bendiga”.

Cabe destacar que, desde las primeras horas, luego de los terremotos, Bukele anunció que enviaría ayuda humanitaria, maquinarias y rescatistas, para apoyar la labor de búsqueda de sobrevivientes.

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De hecho, la primera delegación de brigadistas en llegar a Venezuela, tras los sismos, fue la de El Salvador.

Además, Bukele informó casi en tiempo real, a través de sus redes sociales, de cada uno de los rescates que los brigadistas de su país lograron concretar.

También estuvo pendiente de las peticiones que por las redes hacían los sobrevivientes que buscaban a sus familias. A tal punto que envió maquinarias pesadas a lugares donde la ayuda nacional o de otros países no había llegado.

Por otra parte, en estos momentos de angustia y sufrimiento, los venezolanos afectados por la tragedia han mostrado de distintas formas su agradecimiento con el pueblo salvadoreño y su presidente.