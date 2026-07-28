¿Un salvavida financiero o un arma de doble filo? Los tips de un experto sobre cómo usar las tarjetas de crédito

En Venezuela las tarjetas de crédito han ganado gran popularidad en los últimos meses, sin embargo esto pudiera convertirse en un arma de doble filo debido al alto interés que tienen.

Ante esto, el economista Aarón Olmos ofreció algunos tips en exclusiva a Caraota Digital para evitar que se terminen convirtiendo en una carga para nuestro bolsillo.

«Es como que una persona gane mensualmente el equivalente a $150 y tiene dos tarjetas con un límite de crédito con $1000 cada una, entonces imagínate la tentación de esa persona que tenga una necesidad y vaya y utilice esa tarjeta una vez, dos veces, cuatro veces. Digamos que de los $1000 tiene $800 comprometidos ¿Cómo hace esa persona para poder pagar esas cuotas? Literalmente estaría trabajando para poder pagar la tarjeta de crédito, que es lo que está pasando ahorita con muchas personas que deben en Cashea, Krece, Lysto, Rapikom, todas estas aplicaciones», indicó el economista.

Asimismo, sostuvo que en la actualidad el tipo de interés de una tarjeta de crédito está por el orden del 60% anual.

«Lo que quiere decir que es costoso financiar consumo con tarjetas de crédito. Generalmente quien la usa, la utiliza no como un medio de pago cotidiano, sino como un medio de pago de segundo o tercer nivel, es decir para atender emergencias o casos especiales, dado el costo que tiene su uso», señaló.

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Para el experto lo más importante es tener planificación financiera. «Tenemos personas que tienen el equivalente a $100, 250, 500, 800 y hasta $1000 en algunos casos al tipo de cambio del Banco Central. En esos casos la manera de usarlas, para que no se convierten en un problema, forma parte de una estrategia de planificación financiera donde se utiliza como un medio de pago de último recurso o si se usa como una herramienta cotidiana, hay usuarios que pagan más del mínimo o si tienes la capacidad puedes pagar la deuda por completo».

«Asumiendo también que existe una Unidad de Valor de Crédito que le permite a los bancos poder actualizar la base de cálculo de ese consumo. No es que una persona consume hoy con tarjeta de crédito y ese monto en bolívares se queda en el tiempo y cuando el banco recibe o cobra, cobra un monto depreciado. Para nada, los bancos hoy por hoy con base en esta Unidad de Valor de Crédito pueden ir actualizando esa deuda a medida que se va actualizando la economía, razón por la cual lo mejor que pueda hacer una persona es poder pagar sus cuotas a tiempo para que no se conviertan en un problema», asentó.

¿CÓMO USARLAS CORRECTAMENTE?

El experto recordó que hay penalizaciones en caso de que las personas incumplan con sus pagos. «Recordemos que existe la lógica de los intereses de mora. Si una persona se dilata e incumple los pagos de su tarjeta, llega el tema de los cobros por retrasos que se convierten en intereses adicionales, entonces es más costoso. Por este motivo hay que saberlas usar, preguntarse qué uso les vamos a dar ¿Es de uso cotidiano? Es decir, voy a pagar, para los gastos diarios o eso mejor lo pago con tarjeta de débito o con una aplicación de compra ahora y pague después, antes de usar una tarjeta de crédito que tiene un costo de un 60% de interés anual».

«Para que no se convierta en una carga para el bolsillo debemos tener una planificación financiera, darle el mejor uso que podamos en función a nuestras posibilidades de generación de ingresos, pagar las cuotas a tiempo. Si tengo la capacidad de pagar más del mínimo o extinguir la deuda, hacerlo. Pero es muy importante mantener el crédito y ser un buen cliente con respecto al uso de la herramienta», explicó.

¿POR QUÉ LAS TARJETAS TIENEN INTERESES TAN ALTOS?

Olmos explicó por qué los intereses de las tarjetas en Venezuela son tan altos en comparación con otros países. «El tema de que el tipo de interés sea muy alto tiene que ver con la disponibilidad que tiene la banca de poder entregar dinero. Tenemos una política monetaria del BCV con un encaje legal del 73%, eso le permite al sistema financiero nacional solamente disponer del 27% de lo que hay disponible para préstamos. Al ser poca la cantidad de dinero para prestarse su precio tiende a ser elevado».

«El costo que tiene financiarse con la banca es elevado porque tenemos un encaje legal muy elevado también. Si eso llegase a cambiar, si el BCV modifica el porcentaje del encaje, por ejemplo que pasara del 73% al 50% la banca tendría el 50% de posibilidades de tomar esa liquidez y poderla prestar, cosa que no está ahorita contemplada», indicó.

«Si fuera el caso muchas personas tuvieran la posibilidad de solicitar más crédito y al tener más oferta de esos bolívares el tipo de interés tendría que ser más bajo», añadió.

No obstante, señaló que para esto tiene que haber una reestructuración completa del sistema. «Para esto tendría que modificarse la política de encaje legal y esto tiene que venir de la mano de una política de reestructuración porque esto no se puede hacer de manera aislada. Y que las personas tengan un nivel de ingreso lo suficiente para poder comprometerse a un tema de consumir financiado con la banca, para no generar problemas de impago con muchas personas», concluyó.