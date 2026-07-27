Capriles exige al gobierno alivios fiscales inmediatos tras terremotos

(EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles exigió este lunes al Gobierno de Venezuela alivios fiscales inmediatos, al subrayar la «crisis económica» del país producto de los dos terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron cuantiosos daños materiales.

En su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia cuestionó que, después del doble sismo, el Gobierno no ha tomado «ni una sola medida» para aliviar la crisis económica que enfrentan las familias y los comerciantes afectados.

En este sentido, criticó que se siga cobrando el impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF) de 3 %, que se suma en Venezuela a los pago en divisas en efectivo, además del impuesto al valor agregado (IVA) a la misma alícuota de 16 %.

«Siguen exprimiendo a quienes medio producen, trabajan, a quienes intentan ayudar con sus propios recursos en esta tragedia», protestó Capriles.

Ni en medio de la tragedia el Gobierno interino ha sido capaz de darle estabilidad económica a los venezolanos. El 23 de junio, un día antes de los terremotos, el dólar BCV estaba en 617,63 Bs. Hoy ya está en 742,22 Bs. Se ha devaluado más de 20% en un mes. Lo más grave es… pic.twitter.com/Qh3iR5uUfT — Henrique Capriles R. (@hcapriles) July 27, 2026

Asimismo, insistió en la necesidad de revisar los ingresos de los venezolanos, en un contexto en el que el sueldo mínimo es de 130 bolívares al mes -unos 18 centavos de dólar-, un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 240 dólares, pagados al tipo de cambio oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales.

LEA TAMBIÉN: PARTIDO DE MARÍA CORINA LLAMÓ A LA MOVILIZACIÓN TRAS DOS AÑOS DE DENUNCIAR «FRAUDE ELECTORAL»

El costo de la canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela bajó un 2,1 % en junio con respecto a mayo, hasta los 756,45 dólares, según los datos difundidos el pasado lunes por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

En nota de prensa, la organización indicó que una familia venezolana requirió el equivalente a 3.433,11 salarios mínimos íntegros para costear exclusivamente su alimentación o más de tres bonos gubernamentales de 240 dólares.

En junio, la inflación se disparó al 13,8 %, el mes de los devastadores sismos que afectaron la zona norte de Venezuela, según el Banco Central (BCV), lo que representa un incremento con respecto a mayo cuando la inflación fue del 6,3 %.

Asimismo, la inflación acumulada se ubicó en 129,8 %, dijo el ente emisor.

El viernes pasado se cumplió un mes del doble terremoto que afectó principalmente la zona norte de Venezuela y que ha dejado al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas, de acuerdo con el boletín oficial.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

El Banco Mundial estimó el jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.EFE