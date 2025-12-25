«Un regalo de Navidad»: Develaron una escultura en tamaño real de Simón Díaz en Baruta

Autoridades de Baruta develaron la primera estatua del tío Simón en Venezuela, como parte de un homenaje al maestro, icónico músico, compositor y cantante venezolano, famoso por rescatar y popularizar la tonada llanera y la música folclórica.

«Un regalo de Navidad para todos los venezolanos. Este 24 de diciembre quisimos dejarle un regalo a los baruteños, un elemento para seguir haciendo ciudad y honrar los grandes talentos que caracterizan a los venezolanos», comentó el alcalde de Baruta, Darwin González.

«Hoy inauguramos oficialmente la escultura en tamaño real del Tío Simón, una obra que nos recuerda que su música sigue llegando a cada rincón del país. Gracias infinitas a sus hijos Bettsimar Díaz y Simón Díaz Jr, a su familia por permitirnos honrar a su padre. Son todos bienvenidos al Parque Vizcaya donde Simón Díaz ahora acompaña a los escritores y al Principito en nuestro espacio cultural», indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Darwin González (@darwingonzalezp)

UNA NUEVA OBRA DE JOSUÉ BENJAMÍN

La realización de esta escultura estuvo a cargo del prestigioso artista venezolano Josué Benjamín.

«Aquí en Baruta en el Parque Vizcaya le traigo a toda la familia venezolana el monumento del tío Simón. Espero les guste muchísimo. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo», señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Josue Benjamin (@mundodeplastilinadejosue)

«Yo creo que tío Simón es Venezuela, tío Simón es parte de la cultura venezolana. La obra no tiene pies definidos, esto no es un descuido sino una intención. Simón no está sobre un pedestal firme, sino que emerge de la tierra, de nuestras raíces, de la memoria colectiva que lo mantiene vivo como música, surge de lo profundo de nuestra tradición y nos invita a recordar de donde venimos y hacia donde vamos», explicó.

Asimismo, explicó más sobre los detalles de la obra. «La tierra bajo él no es un obstáculo, sino un origen, simboliza el vínculo de Simón con el llano, con el canto popular, con la vida que siempre estuvo en sus canciones. La cultura nos muestra que su obra no se sostiene en un pedestal distante, sino que crece, respira, se integra, con nuestro mundo, con nuestra historia y con nosotros».

«Al develar esta obra celebramos, no solo al hombre y al artista, sino la manera en que su espíritu sigue vive brotando del corazón de Venezuela de todos nosotros», concluyó.