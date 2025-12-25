Venezuela

Confirmaron la liberación de más de 70 presos políticos en todo el país, esta sería la lista

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
presos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el gobierno de Maduro habría excarcelado a más de 70 personas privadas de libertad por su postura política en todo el país.

«Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

Leer Más

¿Representa un riesgo directo para el país la tormenta tropical BRET? Habló un experto
¿La verdadera razón del referéndum sobre el Esequibo? Advierten que pueden ser el mismo día que las primarias
Pueblos inundados y familias evacuadas: Bolívar se mantiene en alerta por ríos desbordados

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El toma y dame de Hillary Clinton con Bukele por las deportaciones de migrantes desde EEUU al CECOT
EEUU
perritos
Todo un encanto: Perritos en Londres recrean un nacimiento viviente y conquistan las redes
Tendencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este miércoles, 24 de diciembre, su mensaje con motivo de la Navidad para arremeter contra "la escoria de la izquierda radical" y defender las acciones adoptadas desde su vuelta a la Casa Blanca.  
Trump aprovechó su mensaje de Navidad para arremeter contra la “izquierda radical”
EEUU