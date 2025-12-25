Confirmaron la liberación de más de 70 presos políticos en todo el país, esta sería la lista

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el gobierno de Maduro habría excarcelado a más de 70 personas privadas de libertad por su postura política en todo el país.
«Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira», indicó el organismo a través de sus redes sociales.
📢 EXCARCELADOS | Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira
Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la… pic.twitter.com/rLN4t3FsME
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 25, 2025