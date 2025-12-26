Venezuela

Un alcalde de Monagas sufrió fuerte accidente de tránsito, chocó contra un búfalo y su carro terminó volcado

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
alcalde

El alcalde del municipio Libertador en Monagas Carlos Requena, sufrió un fuerte accidente de tránsito a la altura del sector Los Potros.

El dirigente regional se encontraba circulando en su vehículo oficial cuando impactaron con un búfalo que se encontraba en la vialidad lo que provocó que se salieran del camino y terminaran volcando.

periodista
Detuvieron al periodista Carlos Julio Rojas por presunta vinculación con «intento de magnicidio» contra Maduro
Debate sobre tareas a estudiantes «pica y se extiende»: Piden priorizar el aprendizaje sobre las calificaciones
Se necesitan por lo menos $2.000 millones para recuperar servicio de agua… en tres años

Reportes preliminares indicaron que Requena viajaba en compañía de su chofer Luis Ángel Torres y ambos resultaron lesionados. Tras el incidente los trasladaron a una clínica privada en la ciudad de Maturín donde los atendieron.

LEA TAMBIÉN: EXCARCELARON A DOCTORA QUE HABÍA SIDO CONDENADA A 30 AÑOS DE CÁRCEL POR ENVIAR UN AUDIO POR WHATSAPP

Al cabo de unas horas el alcalde subió un video a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores.

«Quiero agradecer a Dios padre por esta nueva vida que me has dado después de ese percance. Seguro estoy y convencido que seré instrumento en la vida tuya para llevar la mayor suma de felicidad a nuestro prójimo», declaró el alcalde.

«Agradecerte, nuevamente por darme la oportunidad de hoy cenar junto a mi familia y decirles desde acá a mis hermanos que están fuera del país que los quiero. Hoy Dios me ha permitido no partir al oriente eterno, a ese otro mundo», concluyó.

