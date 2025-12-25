Excarcelaron a doctora que había sido condenada a 30 años de cárcel por enviar un audio por WhatsApp

Entre las más de 70 excarcelaciones de presos políticos llevadas a cabo este jueves, 25 de diciembre, se encuentra el de la doctora Marggie Orozco, uno de los casos más emblemáticos de los últimos meses, a quien condenaron a 30 años de cárcel por enviar un audio de WhatsApp en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

«Ninguna persona debió pasar por una injusta prisión, solo por pensar distinto. Ninguna persona debe castigarse con cárcel por exigir libertad», comentó la periodista y defensora de derechos de las mujeres Gaby Buada tras la liberación de Orozco.

«Es urgente que se den las liberaciones de las casi 2mil personas presas políticas en Venezuela. Es urgente que las mas de 100 mujeres expuestas a violaciones de sus derechos en los recintos penitenciarios queden en libertad», agregó.

Entre las excarcelaciones de la madrugada de este #25Diciembre se encuentra la de la doctora Marggie Orozco. Ninguna persona debió pasar por una injusta prisión, solo por pensar distinto. Ninguna persona debe ser castigada con cárcel por exigir libertad. Es urgente que se… pic.twitter.com/ve60mcprkh — GabyBuada (@gabybuada) December 25, 2025

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales también confirmó la liberación. «Entre las excarcelaciones de la madrugada y mañana de este 25 de diciembre se encuentra la doctora Marggie Orozco».

ACTUALIZACIÓN | Entre las excarcelaciones de la madrugada y mañana de este #25Diciembre se encuentra la doctora Marggie Orozco, quien fue condenada el pasado #16Nov a 30 años de cárcel por un audio en el que criticó a la #dictadura de Maduro.#LiberenALosPresosPolíticos pic.twitter.com/a3mPHEf2Wt — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) December 25, 2025

CONDENA A 30 AÑOS DE PRISIÓN

El caso de Orozco marcó un hito para la justicia venezolana y le dio la vuelta al mundo al recibir la pena máxima por enviar un audio de WhatsApp. El pasado 17 de diciembre el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales había informado sobre la condena.

«La Dra. Marggie Orozco fue condenada este 16 de noviembre a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp donde criticaba al gobierno y llamaba a votar en las elecciones del 28 de julio», indicó el organismo.

Según denunció el exparlamentario César Pérez Vivas, «la sentencia dictada por la juez Luz Dary Moreno, es un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud»

Además, Pérez Vivas detalló que el audio en cuestión lo mandó la víctima en un grupo de la comunidad.

«Denunciada por una jefa del CLAP de su comunidad en San Juan de Colón por un simple audio de WhatsApp sobre las elecciones del 28 de julio», señaló.