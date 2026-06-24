Turkish Airlines recibió permiso para operar la ruta entre Caracas y Perú, esto es lo que se sabe

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció que próximamente la aerolínea Turkish Airlines empezará a operar en Venezuela.

La medida la anunció durante una reunión con el embajador de Turquía en Caracas, Aydan Karamanoğlu, a quien le entregó la «Quinta Libertad del Aire» en la ruta Estambul–Caracas–Lima.

«Es una de las grandes líneas aéreas del mundo, que pidió la Quinta Libertad del Aire, que consiste en recoger pasajeros en Venezuela, rumbo a Perú. Esta tarde, hemos entregado la autorización dada por el Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac). Nosotros estamos pasos agigantados para el progreso», indicó Faría.

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La Quinta Libertad del Aire se trata de un derecho comercial contemplado en la aviación internacional que permite a una aerolínea operar vuelos entre dos países distintos al suyo, siempre que la ruta tenga origen o destino final en su nación de matrícula.

Recibimos al Embajador de Türkiye y a representantes de Turkish Airlines para otorgar formalmente la Quinta Libertad del Aire en la ruta Estambul–Caracas–Lima. Un avance estratégico que impulsa el intercambio comercial y consolida nuestra integración con la región. 🤝 pic.twitter.com/MubOm3yVvR — Jacqueline Faria (@JacquelinePSUV) June 24, 2026

Además, con este permiso, Turkish Airlines también podrá transportar mercancías entre Caracas y Lima dentro de una misma operación aérea que tendrá como punto de partida o llegada la ciudad de Estambul.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre a partir de qué fecha pudiera inaugurarse esta ruta aérea.

Turkish Airlines reveló que tiene como objetivo utilizar a Caracas como puerta de entrada para poder llegar con mayor facilidad a otros puntos de América del Sur.