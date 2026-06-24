Asociación de Supermercados anunció posible arribo al país de estas tres grandes cadenas internacionales

La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (ANSA) llevó a cabo la Segunda edición del Congreso Mundial de Retailers en el Hotel Eurobuilding en Caracas desde donde trascendió que próximamente pudieran llegar nuevas cadenas internacionales de supermercados al país.

Ítalo Atencio, presidente de la Ansa, reveló que una de ellas sería la cadena francesa Grupo Casino que estuvo anteriormente en Venezuela con Éxito, pero se terminó retirando luego de la expropiación por parte de Hugo Chávez en 2010. «Casino es probablemente una opción. Ya hizo contacto con nosotros. Hay interés de nuevo», comentó al periodista Nelin Escalante.

Asimismo, señaló que Tiendas D1 del Grupo Santo Domingo de Colombia también está adelantando contactos para entrar en el mercado venezolano con la red de supermercados. «Es una cadena con un formato exitosísimo en Colombia, vienen a Venezuela a explorar».

«Hay un tercera que viene de Paraguay», agregó sin dar mayores detalles.

Además, destacó el crecimiento del sector y las buenas estimaciones que tienen. «El mercado de consumo masivo en Venezuela ascenderá este año a 27 millones de dólares, lo que representaría un incremento del 30% con respecto a 2025».

Para finalizar, destacó que se quedaron cortos en las estimaciones de inauguración de nuevos supermercados, la cual establecieron en 40, pero dicha cifra ya fue alcanzada y ahora esperan que el año cierre con aproximadamente 66 nuevos supermercados.