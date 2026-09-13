«Tú sabes quién soy yo»: Detenida mujer del video viral que alteró el orden público en plena tienda de Maracaibo

Luego de que se hizo viral un video grabado en una tienda Traki de Maracaibo, estado Zulia, donde una mujer discute con otra, la insulta y rompe la mercancía, lanzándola al suelo, funcionarios policiales detuvieron a la fémina por alterar el orden público.

El clip se viralizó porque la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, discutía con otra y le decía: “tú sabes quién soy yo”, además de proferir amenazas.

La detención fue anunciada por las redes sociales de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía marabina.

“Tras atender las denuncias interpuestas por ciudadanos afectados, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, junto al Servicio de Investigación Penal (SIP) de Polimaracaibo, dio con el paradero de la ciudadana”, publicó el organismo.

Indicó que la misma está “involucrada en actos de agresión, alteración del orden público e improperios dentro de un local comercial. La mujer fue aprehendida para ser puesta a la orden del Ministerio Público”, agregó.

También insistió en que desde la Alcaldía de Maracaibo “no se tolerarán conductas que atenten contra el respeto y la convivencia. Garantizar el sosiego, la paz y la seguridad de las familias marabinas sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Tras la publicación de la detención de la ciudadana, los usuarios de RRSS reaccionaron. “Muy bien… a ver si sigue amenazando con hacerle daño a los hijos de los demás. Excelente trabajo”, publicó un seguidor.

“Se acabó el pan de piquito y a caminar derechitos”, comentó otro.