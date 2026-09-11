EN VIDEO: Hacen llamado de atención por temporada de vuelos de guacamayas pichones

La veterinaria Grecia Marquís, de la Fundación Plumas y Colas en Libertad, advirtió que el país está en plena temporada de vuelo de pichones de guacamayas y pidió a la ciudadanía tomar consciencia de la situación.

Marquís explicó el jueves que entre junio y septiembre los polluelos abandonan los nidos y hacen sus primeros vuelos. Durante este periodo, las crías aprender a volar y es regular que tengan accidentes.

«En Caracas, como hay tantos obstáculos, edificios y cualquier cantidad de objetos fijos, ellas no saben esquivar muy bien durante sus primeros vuelos y muchísimas en esta época tienen accidentes menores, porque muchas veces aterrizan mal», dijo Marquís.

Según la experta, algunas personas creen que, al estar en el suelo, las guacamayas no pueden volar y optar por «rescatarlas». Marquís subrayó que esto es «un error» y pidió dejar a las aves en libertad.

«Las guacamayas bebés, cuando están en el suelo, no tienen potencia suficiente para elevarse y por eso a ellas hay que colocarlas en lo alto; puede ser una platabanda, un balcón, en unos árboles, para que ellas desde lo alto puedan lanzarse y volar junto con sus papás», apuntó.

EL LLAMADO DE MARQUÍES

La ambientalista instó a la ciudadanía a mantener la distancia cuando vean a un pichón en el suelo y no llevarlo a casa. En tal sentido, según Marquís, los padres del ave deben ser los encargados de cuidarlo y acompañar su proceso natural de aprendizaje.

«No vuela, no es porque no pueda volar, sino porque no tiene independencia de voluntad para hacerlo y necesita que sus papás lo guíen, la animen, sobre todo después de ese primer accidente, a ella le da más miedo volar», sentenció Marquís.

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El llamado es a dejar las guacamayas en libertad, a menos que presenten alguna lesión evidente. «No las separen de sus papás, ayuden con el protocolo», concluyó Marquís, recordando que estas aves suelen vivir en grupo.