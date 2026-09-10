TSJ reafirmó prohibición a abogados de fotografiar y grabar dentro del Palacio de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reafirmó este jueves, 10 de septiembre, que los abogados que ingresen al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas tienen prohibido registrar cualquier material audiovisual.

En concreto, no pueden tomar fotografías, audios o videos dentro del Palacio de Justicia.

La institución difundió la medida a través de un comunicado en sus redes sociales, identificado como la circular número 004-2026. En el documento, el TSJ explicó los motivos que sustentan esta restricción para quienes ejercen la profesión dentro de sus instalaciones.

«Estas medidas encuentran su justificación y sustento legal en la necesidad imperativa de resguardar la reserva legal de la fase investigativa, tutelar la intimidad y la dignidad de las partes, con especial énfasis en los derechos de niños, niñas, adolescentes y víctimas», indicó la institución en la circular número 004-2026.

Asimismo, el TSJ precisó cuáles son las bases legales que respaldan esta disposición. En este sentido, se señaló que la circular se sustenta en el artículo 25 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, el art. 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP); así como los articulados 1 y 2 de la Ley de Abogados.

Con esta reafirmación, el máximo tribunal busca dejar claro que la restricción sigue vigente y aplica a todo aquel profesional del derecho que acuda al circuito penal capitalino, independientemente de la causa que esté tramitando.

La medida se enmarca en la protección de la fase investigativa de los procesos penales, una etapa en la que la difusión de imágenes o grabaciones podría comprometer tanto la integridad de las investigaciones como los derechos de las personas involucradas.