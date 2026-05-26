TSJ pidió extradición de venezolano detenido en Emiratos Árabes por estafa millonaria a PDVSA

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó la extradición de Carlos Gilberto Vieira Hernández a los Emiratos Árabes Unidos por los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado y estafa agravada.

«El TSJ Asume el firme compromiso ante los Emiratos Árabes Unidos, que el referido ciudadano será juzgado en la República Bolivariana de Venezuela por los delitos mencionados, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo, se tomará en cuenta el tiempo que ha estado detenido en los Emiratos Árabes Unidos», indicó la magistrada Carmen Marisela Castro Gilly.

¿POR QUÉ ESTÁ SOLICITADO VIEIRA HERNÁNDEZ?

Según una sentencia previa «se ha descubierto que forma parte de un grupo estructurado de delincuencia organizada que se dedica actividades delictivas como contrabando de petróleo, estafa, falsificación de documentos, legitimación de capitales, entre otros».

El organismo de justicia señaló que este grupo se dedicaba entre otras cosas a «la sustracción de buques que transportaban crudo venezolano. Ello lo hacían mediante acciones de extorsión a quienes se ocupaban del transporte de las cargas les amedrentaban con la imposición de elevadísimas sanciones si no les hacían entrega de las cargas de crudo. Ante el miedo por las sanciones, aquellos accedían y entregaban la carga al grupo criminal».

«Para poder llevar a cabo la sustracción y apropiación, el grupo criminal obtenía buques que se encontraban al final de su vida útil y, una vez que dichas embarcaciones se encontraban en su poder, les extraían los transpondedores (AIS), falsificaban las certificaciones y la documentación para que los buques aparentaran ser aquellos que tenían el encargo de transportar el crudo de PDVSA (ocultando la verdadera identidad de los buques) y se adentraban a aguas venezolanas. Una vez que habían obtenido los barriles y cargas de petróleo, los buques se deshacían de la identidad falsa con la que habían registrado en Venezuela y recuperaban su identidad verdadera, logrando de esta manera que la embarcación y el transporte desapareciera de los registros», agregó el TSJ.

«También se apropiaron de fletes de crudo gracias a designaciones realizadas arbitrariamente por el Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, Αntonio Pérez Suárez, con quien mantenían amistad y que actualmente se encuentra privado de libertad, por la trama de corrupción denominada PDVSA-CRIPTO», dice parte del texto.