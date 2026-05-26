EN VIDEO: Trabajadores petroleros fueron «agredidos por colectivos» mientras protestaban frente a Pdvsa

El secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo y Gas (FUTPV), Iván Freites, denunció que un grupo de colectivos los agredió mientras protestaban frente al edificio Pdvsa La Campiña, en Caracas.

En ese sentido, sostuvo que solo exigen el cumplimiento de órdenes de reenganche y su reincorporación a sus puestos de trabajo.

«Estos padres y madres de familia fueron agredidos mientras ejercían su derecho legítimo a la protesta pacífica», indicó en redes.

Colectivos vinculados al poder arremeten contra trabajadores petroleros frente al edificio PDVSA La Campiña, en Caracas. Padres y madres de familia que solo exigen el cumplimiento de órdenes de reenganche y su reincorporación a sus puestos de trabajo fueron agredidos mientras… pic.twitter.com/BVH8vvfVm9 — @IvanRFreites (@IvanRFreites) May 26, 2026

Destacó que «las pancartas fueron destruidas y los trabajadores intimidados por grupos protegidos por las autoridades de Pdvsa. Mientras la empresa continúa desacatando decisiones laborales y negando justicia a cientos de familias».

«La persecución, el amedrentamiento y la violencia no podrán ocultar la realidad. Miles de trabajadores petroleros siguen despedidos por razones políticas y laborales, luchando por dignidad, derechos y libertad sindical en Venezuela», comentó.

Trabajadores petroleros protestan este #25May ante la sede de PDVSA en La Campiña, Caracas, exigiendo el reenganche laboral. Cansados de promesas hacen visible su lucha para conquistar sus derechos. pic.twitter.com/f31GCxLb1l — La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) May 26, 2026

Freites sostuvo que mientras existen órdenes de reenganche emitidas por el Ministerio del Trabajo, «Pdvsa continúa desacatando la ley y manteniendo a cientos de familias en abandono y miseria».

«El Estado venezolano destruyó salarios, contratos colectivos y libertad sindical para imponer miedo y control político dentro de la industria petrolera. Exigimos amnistía laboral, justicia y reincorporación inmediata para todos los trabajadores despedidos», dijo.