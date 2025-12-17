TSJ establece que bonos en moneda extranjera no son parte del salario

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que los bonos pagados en moneda extranjera no forman parte del salario, alegando que la finalidad de estratos ingresos es mejorar la vida del trabajador y su familia.

La Sala de Casación Social del TSJ dictó el 13 de noviembre la sentencia N° 523, sobre el expediente N° 24-058, aunque la información trascendió esta semana. Para este organismo, los bonos tienen una finalidad social, no salarial.

Durante los últimos años, numerosas empresas comenzaron a entregar bonos en una moneda diferente al bolívar. Sin embargo, algunos trabajadores mantenían la duda sobre el basamento legal de estos beneficios. Ahora el TSJ dio una respuesta.

El demandante argumentó ante el TSJ que, tomando en cuenta la diferencia entre los bonos y el monto considerado al salario básico, estos pagos en moneda extranjera deberían formar parte de las prestaciones sociales.

En ese sentido, el demandante sostuvo que estos bonos deberían contar con todas las obligaciones derivadas de una relación laboral. Es decir, según su análisis, el pago en moneda extranjera debería considerarse parte de la retribución por el trabajo.

RESPUESTA DEL TSJ

Una vez evaluó el caso, el TSJ rechazó la exigencia del demandante, basándose en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y la Ley de Cestaticket Socialista.

Según especialistas consultados por Banca y Negocios, el TSJ protegió el concepto del salario frente a los beneficios sociales. De igual forma, brindó cierta flexibilidad a la compensación de las obligaciones laborales.

El TSJ estaría marcando la línea divisoria entre los beneficios sociales y el salario. También brindó detalles sobre cómo se maneja la compensación laboral en medio de la crisis y dolarización de facto que vive el país.