Denuncian el nuevo método en redes sociales para «censurar» a medios de comunicación

La organización no gubernamental (ONG) Ve Sin Filtro denunció este martes que un nuevo método para «censurar» en Venezuela son las reclamaciones de derechos de autor contra cuentas de medios de comunicación.

Ve Sin Filtro hizo un breve hilo en X (Twitter) en el que informaba sobre esta situación. «Alertamos sobre el uso de denuncias falsas por derechos de autor para censurar a medios y periodistas, principalmente Instagram», expuso.

Tan solo en los últimos seis meses, Ve Sin Filtro atendió al menos 20 casos de este tipo, todos ellos de «contenido crítico». El reporte precisó que se trata de «denuncias fraudulentas» que buscan activar sanciones a los medios.

Estas denuncias se enfocan en «las políticas de propiedad intelectual». «Los mecanismos de revisión de Meta no detectan ni frenan eficazmente este abuso, que provoca suspensiones y restringe la difusión de información de interés público», acotó.

HAN ACTIVADO CUENTAS DE MEDIOS

Desde que surgieron los primeros casos, Ve Sin Filtro ha acompañado a medios, ONG y activistas afectados. Mientras tanto, mantienen «interlocución» con Meta, la corporación propietaria de Instagram y Facebook.

Gracias a estas gestiones de la ONG, se ha conseguido «reactivar varias cuentas» de medios. De igual forma, se logró «acordar mecanismos de revisión adicional para prevenir sanciones errónea».

🚨Reclamaciones por derechos de autor se utilizan para censurar 🚨

Alertamos sobre el uso de denuncias falsas por derechos de autor para censurar a medios y periodistas, principalmente Instagram. En los últimos seis meses atendimos al menos 20 casos. Todos de contenido crítico.

⬇️ — VE sin Filtro (@vesinfiltro) October 27, 2026



Desde Ve Sin Filtro calificó como un «abuso» lo ocurrido en estos casos, exigiendo «respuestas» de los responsables. «Meta debe reforzar sus procedimientos para detectarlo y proteger a las cuentas afectadas», añadió.

La ONG insistió en que los medios no son los únicos afectados, sino que se extiende a la sociedad en general. «Están en juego la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a buscar y recibir información», concluyó.