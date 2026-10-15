TSJ declara «constitucional» propuesta de reforma a la Ley contra el Odio

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este jueves la constitucionalidad del proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y autorizó a la Asamblea Nacional continuar el proceso.

La Sala Constitucional del TSJ emitió este 15 de octubre la Sentencia 1.034 evaluando la propuesta sobre la Ley Contra el Odio. Precisó que la solicitud fue realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En primera instancia, el organismo declaró su «competencia para conocer y decidir» respecto a la reforma de ley. Luego, informó de la «conformidad constitucional» de la propuesta y proyecto presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En tal sentido, el TSJ dio su visto bueno para que «se continúe el proceso legislativo» para la «discusión y aprobación» de la reforma de ley ante la Asamblea Nacional. También remitió la sentencia al Parlamento.

CONTINUARÁ LA REFORMA DE LEY

Con este pronunciamiento del Poder Judicial, la Asamblea Nacional podrá continuar con la reforma de la Ley contra el Odio. A finales de septiembre, se confirmó una comisión especial para la «conformación y redacción del proyecto».

La comisión está presidida por Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento. El resto de los integrantes son Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jason Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Limas.

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Delcy Rodríguez propuso la reforma de ley para «avanzar en la despenalización de los tipos penales». La medida forma «parte de las acciones (…) para transformar el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática».

Poco después, Rodríguez defendió la propuesta de la reforma legal, aunque aseguró que «cree en los principios de esa ley». «Lamentablemente, fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo», reconoció.

Igualmente, sectores de oposición, gremios periodísticos y organizaciones defensoras de derechos humanos no apoyaron la reforma. Para este grupo, se debe avanzar hacia una derogación de la ley, no una modificación.