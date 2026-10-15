Delcy Rodríguez y Keiko Fujimori conversaron este jueves: Hablaron sobre repatriación de venezolanos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves una llamada telefónica con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, y abordaron la repatriación de los migrantes venezolanos en ese país.

Rodríguez informó en sus redes sociales sobre la llamada con Fujimori, quien asumió el poder en julio de este año. Se trató de la primera conversación que se ha hecho pública entre ambas mandatarias.

«Expresé nuestro interés en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de nuestros connacionales a Venezuela, a través del Plan Vuelta a la Patria», dijo Rodríguez.

Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, @KeikoFujimori , a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano. https://t.co/XgA5Rv29oR — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 15, 2026



De igual forma, la mandataria venezolana manifestó buenos deseos para el gobierno de Fujimori. «Le deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano», acotó.

LO QUE DIJO FUJIMORI

De forma paralela, Kiko Fujimori también hizo una publicación en X (Twitter) sobre su llamada con Rodríguez. La mandataria peruana subrayó que la conversación se centró en la migración venezolana.

«Tuve una llamada (…) para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados», apuntó Fujimori.

Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados. Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 15, 2026



Según Fujimori, las Cancillerías de ambos países avanzan en la coordinación de los «protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea». Igualmente, aclaró que las expulsiones se harían «de manera ordenada y segura».

Con 1,64 millones de migrantes, Perú cuenta con la segunda mayor diáspora venezolana luego de Colombia. Se estima que cerca de la mitad se encuentra con una situación migratoria irregular, afectando su acceso a empleo y servicios sociales, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).