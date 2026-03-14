Tribunal habría negado la amnistía para la periodista Nakary Mena Ramos, esto dijo el SNTP

El tribunal que lleva la causa de la periodista Nakary Mena Ramos le negó el viernes 13 de marzo la solicitud de amnistía a la comunicadora, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Marco Ruiz, secretario general del gremio, informó que la justicia mantiene vigente el proceso penal contra Mena Ramos. Esto ocurre a pesar de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática promulgada en febrero.

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La comisión parlamentaria de seguimiento revisará el expediente una vez que la defensa formalice el recurso de apelación. Así lo confirmó Ruiz tras conocerse el fallo judicial el viernes.

El vocero del SNTP expresó el malestar del sector ante la persistencia de procesos judiciales contra trabajadores de la prensa. «Hay un rechazo unánime a la judicialización de periodistas y trabajadores del medio. Entonces, la comisión ha asumido, la verdad, el caso con la urgencia y la importancia necesaria», declaró Ruiz.

Asimismo, señaló que el sindicato contabiliza solo un periodista con libertad plena bajo los beneficios de esta amnistía. Mientras tanto, otros 17 comunicadores siguen bajo medidas cautelares y restricciones judiciales impuestas por los tribunales.

🚨 Marco Ruiz, secretario general del SNTP, informa que 17 trabajadores de la prensa continúan bajo medidas cautelares.

​Pese a los avances, la solicitud de amnistía para la periodista Nakary Mena Ramos fue rechazada. ¡Basta de judicializar el periodismo! pic.twitter.com/bm6WQHQ2ut — Locos e Incorrectos (@locoincorrectos) March 14, 2026

A PERKINS ROCHA TAMBIÉN SE LE NEGÓ LA AMNISTÍA

El mismo viernes, Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder María Corina Machado, denunció que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado, por considerar que su causa está excluida de la normativa aprobada por el Parlamento.

«Dicho juez, José Antonio Morán, me niega el beneficio constitucional de la amnistía porque considera que me encuentro dentro de los supuestos legales de exclusión de este beneficio, previstos en el artículo 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026», indicó Rocha en una publicación en X.

El jurista, quien también es asesor de la Plataforma Unitaria, consideró que el juez ha incurrido en un «grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance» de la norma, por lo que rechazó este fallo.

Además, Perkins Rocha dijo que por medio de su abogado ejercerá el recurso de apelación, como establece el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

«La lucha ciudadana por recuperar nuestros derechos nunca ha sido fácil, ni en el pasado ni en el presente, y nuestro empeño por recuperarlos para todos seguirá hasta el final», subrayó.