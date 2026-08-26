Delcy Rodríguez recibió en Miraflores al nuevo coordinador de la ONU en el país

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores, en Caracas, al nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, Álvaro Rodríguez.

El encuentro fue transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que señaló que la reunión permitiría revisar la cooperación entre Venezuela y el sistema de Naciones Unidas, con énfasis en la atención de la emergencia y el trabajo conjunto tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Rodríguez estuvo acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y el viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

De acuerdo a VTV, el Gobierno encargado mantiene una agenda de «diálogo, respeto y confianza mutua» con las Naciones Unidas, orientada a contribuir al bienestar de la población y avanzar en los planes de desarrollo.

VENEZUELA PROFUNDIZA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El pasado 20 de agosto, Plasencia recibió a Álvaro Rodríguez y manifestó la disposición de Venezuela a profundizar y diversificar la cooperación técnica con el organismo internacional.

Mediante su cuenta de X, Plasencia destacó el «valioso acompañamiento» brindado por las agencias de la ONU a Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

«Reafirmamos nuestra plena disposición para seguir profundizando y diversificando la cooperación técnica con la ONU, siempre sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y la confianza por el bienestar de nuestro pueblo», afirmó.