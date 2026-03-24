Trastornos mentales incrementaron en el país, psicólogos emitieron importante alerta

Clara Astorga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, alertó este martes sobre el aumento de trastornos mentales en el país, a la vez que denunció la falta de datos oficiales sobre la situación.

Astorga sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. En un principio, detalló que la Federación debe apegarse a indicadores internacionales y registros de atención para monitorear la salud mental en el país.

«Hemos visto cierto incremento con respecto a este año, habla como de un 10% de incremento en consulta», afirmó Astorga, quien subrayó que los problemas de salud mental son un tema complejo y con distintas causas.

La psicóloga señaló que los trastornos mentales representan el 14% de las enfermedades a nivel mundial. Sin embargo, en la mayor parte de los casos no se puede acceder a asistencia médica y especializada.

ASTORGA PIDE MEDIDAS

Una vez alertó sobre el aumento de la demanda de psicólogos, Astorga señaló que se deben aplicar políticas sociales para atender esta situación. Presupuestos adecuados y personal capacitado en el sector salud son dos claves que mencionó.

Astorga subrayó en que la federación busca visibilizar la situación para que se destinen recursos públicos para abordar esta realidad. «Es importante focalizar que debemos hablar de salud mental para que se creen programas», explicó.

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Mientras tanto, Astorga llamó a fortalecer la red de profesionales para que la ciudadanía tenga acceso a estos servicios, puesto que la mayor parte de los pacientes no reciben tratamiento adecuado.