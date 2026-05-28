Venezuela

Trasladaron al preso político José Breijo a una clínica en Caracas por su delicado estado de salud, esto dijo la Defensoría

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Breijo

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, anunció la activación de una comisión para atender de manera integral la situación de José Breijo, de 73 años, el preso político que se hizo viral luego de que tuviera que dormir por varios días en un pasillo porque un funcionario le había quitado su apartamento.

Contenido

«Como resultado inmediato de esta intervención y con la presencia de la defensora del pueblo se realizó un proceso de mediación con los órganos de justicia y entes de seguridad del Estado, para el traslado efectivo de Breijo a un centro de salud a los fines de tratar las patologías que actualmente padece», informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

- Publicidad -
Ad image

Cabe resaltar que luego de que le devolvieron su apartamento, Breijo empezó a cumplir su pena de casa por cárcel. Sin embargo, su salud ha estado severamente mermada.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: DIPUTADO ECARRI INSTALÓ FORMALMENTE GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA VENEZUELA – EEUU

«La comisión, integrada por las defensorías especiales en materia de salud, vivienda y adultos mayores, realizó en horas de la tarde de este miércoles una visita técnica a la residencia de Breijo, ubicada en Bello Monte», indicó el organismo.

«El objetivo primordial de este despliegue fue evaluar de primera mano su estado de salud y las condiciones de habitabilidad tras haber obtenido recientemente una medida cautelar sustitutiva de libertad, luego de permanecer casi dos años recluido en el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito)», añadió.

¿QUÉ SE SABE DE SU CONDICIÓN?

El periodista Carlos Julio Rojas dio nuevos detalles sobre su estado actual de salud. “Queremos aclarar que el abuelo ruguayo-venezolano y preso político José Breijo fue llevado al Hospital Clínicas Caracas dada la difícil realidad de los hospitales públicos en Venezuela», comentó en un video divulgado en sus redes sociales.

«Su situación es grave. Eso significa que su condición de reclusión fue inhumana. Lo que vivimos nosotros en las cárceles es el reflejo del señor José, un abuelo de 73 años, que simplemente terminó preso por tomar una foto», agregó.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 28/05
$ USD: 544,57 Bs
EUR: 633,48 Bs