VIDEO: Diputado Ecarri instaló formalmente Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela – EEUU

En el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo se concretó la juramentación oficial del Grupo de Amistad Parlamentaria entre Venezuela – EEUU, instancia parlamentaria que contará como presidente con Antonio Ecarri y cuya vicepresidencia ocupará Francisco Torrealba.

De acuerdo a lo expresado por el diputado Ecarri, el inicio de este grupo busca constituir «otro puente», con el que aspiran convertirse en «un viaducto de paz, integración y prosperidad» entre el país norteamericano y la república caribeña.

«Nos acompañó la Cámara Petrolera, la Asociación Venezolana, Hidrocarburos, los gremios del gas y la energía. La idea es que esta integración tenga beneficios para el pueblo venezolano, beneficios directos para nuestra industria, para el salario de los venezolanos, para la salud de los venezolanos, para la educación de los venezolanos», destacó.

Tras un discurso inaugural en el que se pasó por los puntos más importantes de la historia de la relación bilateral y la importancia del diálogo respetuoso, Ecarri enfatizó que aspiran avanzar en «pequeñas grandes victorias» a corto plazo de este nuevo momento político.

«Creo que en la integración está el respeto, mientras más integrados más respeto a la soberanía (…) por eso aspiramos mantener relaciones de manera seria, de manera coherente de manera respetuosa, sin sobresalto, y -por supuesto- con mucha discreción porque estamos en un momento muy difícil de la República y eso tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad», dijo.

#27Abr | Este miércoles fue la juramentación oficial del Grupo de Amistad Parlamentaria entre Venezuela y Estados Unidos, instancia que contará como presidente a Antonio Ecarri y cuya vicepresidencia ocupará Francisco Torrealba 📸: Cortesía pic.twitter.com/gaqPh8J2ke — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 27, 2026

LOS PRÓXIMOS PASOS

En el marco de este acto, en el que estuvieron el vicecanciller para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco; el presidente de Fedecamaras, Felipe Capozzolo; Cristina Tovar y Enrique Noboa, portavoces del área energética. Además de diversos gremios del sector; Ecarri subrayó que posterior a esta instalación sostendrán una reunión formal en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, el encargado de negocios del país norteamericano.

«La idea es un esfuerzo conjunto, este esfuerzo parlamentario, un esfuerzo de unidad nacional, un esfuerzo donde están presentes todas las organizaciones políticas que hacemos vida en la Asamblea Nacional (…) unidos en torno a nuestra soberanía, al rescate de la integración también con los Estados Unidos», dijo el legislador en declaración a los medios de comunicación tras la firma del documento fundacional.

En relación al grupo legislativo, que está además conformado por los legisladores Orlando Camacho, Félix Freites, Oliver Ponce, Pablo Pérez, Aurora Paredes e Ilenia Medina; Ecarri apuntó de forma reiterada que la prioridad es tener una economía que fluya, y que haya un puente de entendimiento de resolución de conflicto.