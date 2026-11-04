Trasladaron a los dos sacerdotes detenidos tras misa a José Gregorio Hernández a centro penitenciario en Anzoátegui

Organismos de seguridad trasladaron al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui a los dos sacerdotes detenidos por la presunta comisión de abusos contra menores de edad.

Las autoridades reubicaron a los religiosos en el complejo penitenciario que funciona adyacente al antiguo penal de Puente Ayala, en Barcelona, mientras avanza el proceso penal en su contra.

Entre las medidas que destacan en el caso se encuentran las de la restricción sobre las actas del expediente, así como la prohibición expresa para la Fiscalía, la defensa y los familiares de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, con la finalidad de proteger la identidad e integridad de los adolescentes involucrados y no interrumpir el curso de las averiguaciones.

No obstante, se conoció que los involucrados responden a los nombres de Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta. Ambos enfrentarían acusaciones por delitos de abuso sexual agravado y continuado en perjuicio de cuatro menores, con edades comprendidas entre los 15 y 16 años, quienes se desempeñaban como monaguillos y miembros del coro parroquial.

Las detenciones se hicieron virales el pasado 26 de octubre cuando organismos de seguridad los abordaron después de una misa por el 162 aniversario del natalicio de San José Gregorio Hernández.