Anzoátegui: Ratifican privativa de libertad contra sacerdotes: surgió una nueva víctima

La justicia nacional ordenó la privativa de libertad Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta, los sacerdotes acusados del presunto abuso sexual de cuatro adolescentes en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

Los sacerdotes fueron trasladados al Palacio de Justicia de Anzoátegui para ser presentados. El Tribunal Cuarto de Control recibió el caso y ordenó su detención en el Comando 52 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

De acuerdo al medio local Anzoátegui Noticias, las autoridades manejaban inicialmente que se trataba de tres víctimas. Sin embargo, la aparición de una adolescente de 16 años, integrante del coro parroquial, sumó un nuevo caso.

La Fiscalía 16ª del Ministerio Público tuvo que atender el testimonio de la cuarta víctima y practicar una serie de pruebas anticipadas de emergencia. Esta situación generó un retraso en la audiencia de los sacerdotes.

El proceso también se vio afectado por un corte eléctrico que dejó al Palacio de Justicia sin energía desde las 6 de la tarde. No fue hasta las 3 de la madrugada que el juez ordenó la privativa de libertad de los sacerdotes del Ordinariato Militar.

VÍCTIMAS DE LOS SACERDOTES

Las investigaciones preliminares indican que los sacerdotes abusaron de cuatro monaguillos, entre los 15 y 16 años. Los sospechosos pertenecen al Ordinariato Militar de la Diócesis de Barcelona.

Tomando en cuenta las edades de la víctima, el tribunal blindó el caso y ordenó la reserva total de las actas por 45 días. De igual forma, prohibió estrictamente a todas las partes declarar a los medios.

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Los sacerdotes fueron detenidos tras una misa con motivo del 162 aniversario del natalicio de San José Gregorio Hernández. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se hizo cargo del procedimiento.