Tras recaptura de Juan Pablo Guanipa convocan «protesta por el futuro» en Maracaibo

El movimiento de estudiantes universitarios convocó a una protesta en Maracaibo, estado Zulia, para exigir la liberación de los presos políticos, a menos de un día de la recaptura del preso político Juan Pablo Guanipa.

Jheyson Chirinos, estudiante de la Universidad del Zulia (LUZ) y vocero de Unidad Universitaria 6, formó parte de una rueda de prensa. Al condenar la situación de los presos políticos, convocó a una movilización para el jueves, 12 de febrero.

«Los queremos invitar este 12 de febrero a la marcha que vamos a realizar desde el Tacón hasta el Rectorado nuevo», dijo Chirinos. Otro dirigente afirmó que los estudiantes buscan «enviar un mensaje directo» a las autoridades zulianas y nacionales.

«No nos vamos a rendir nunca y vamos a pelear por un país libre y digno para todos los venezolanos», afirmó. «También vemos cómo aún siguen pasando hechos como lo fue la detención del gran líder y profesor Juan Pablo Guanipa», agregó.

«Una detención arbitraria que no corresponde a los hechos políticos anteriores. Exigimos una fe de vida de Guanipa. Vemos cómo el régimen ha hecho de esto una fuerza débil porque la inversión de ellos fue el terror y el miedo», agregó.

PROTESTA POR EL «FUTURO»

Keiner Vásquez, vicepresidente de la Federación de Centros de la Universidad del Zulia (LUZ), respaldó el llamado a una protesta por el Día de la Juventud. Por tanto, la manifestación busca «seguir luchando por el futuro de este país».

«Alzamos la voz todos los estudiantes y jóvenes del país para no hablar del pasado, sino para trabajar sobre nuestro futuro. El 12 de febrero no es un día cualquiera para la juventud. Es el día en que todos decidimos salir a las calles», dijo Vásquez.

¡Este 12 de febrero volvemos a las calles por la Libertad! Desde #LUZ, los jóvenes convocan a todos los zulianos a concentrarse para alzar la voz por el país. Este #12F, el Zulia e encuentra nuevamente para enviar un mensaje claro: esto es hasta que TODOS sean libres. pic.twitter.com/QtJbzKqNrE — Estudiantes con Vzla (@EstConVzla) February 9, 2026



Este mismo lunes, decenas de personas se manifestaron en la Plaza de la República de Maracaibo para exigir la libertad de Guanipa y demás presos políticos. La protesta fue convocada tras la recaptura del exdiputado.