«Está en Maripérez»: Vente niega que Juan Pablo Guanipa se encuentre en su casa

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Orlando Moreno, afirmó que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa está en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector Maripérez, en el municipio Libertador de Caracas.

Moreno sostuvo este lunes una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, habló con los medios de comunicación sobre la situación de Guanipa.

«La información que tenemos de Juan Pablo Guanipa es que, tras ser secuestrado ayer, está en Maripérez. Desmentimos la posición del fiscal, Tarek William Saab, que claramente ha dicho que Juan Pablo está en su casa», dijo Moreno.

El dirigente aseguró que Guanipa fue «secuestrado» en la noche del domingo y pidió que se brinden detalles sobre su situación. «Exigimos la libertad inmediata, no solo de Juan Pablo Guanipa, sino de todos los presos políticos», acotó.

Por su parte, el diputado Tomás Guanipa, hermano del detenido, reconoció que no tienen información oficial sobre su paradero. Su familia le ha llevado comida a Maripérez, pero las autoridades todavía no han confirmado que esté recluido ahí.

SITUACIÓN DE OPOSITOR

De ser cierta esta información que manejan en Vente, Guanipa estaría detenido en la misma sede policial en donde estuvo encarcelado desde mayo del año pasado. A las afueras de esta instalación fue grabado el video viral de su excarcelación.

El Ministerio Público afirmó que Guanipa habría «incumplido las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional». En ese sentido, solicitó al tribunal encargado del caso que el opositor pase a «un régimen de detención domiciliaria».

Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del preso político, aseguró de que su padre no violó ninguna de sus medidas cautelares. «Hasta este momento no tenemos información sobre su paradero», dijo el joven.

Durante sus pocas horas fuera de prisión, Guanipa participó en una caravana para exigir la liberación de todos los presos políticos. También se comprometió a visitar el estado Zulia y sostuvo varias entrevistas con medios de comunicación.