Transportistas exigieron nuevamente anclar el precio del pasaje al dólar y «mayor seguridad»

Transportistas en el estado Carabobo exigieron a las autoridades establecer nuevas condiciones que garanticen la operatividad del sector, por lo que reiteraron su reclamo de anclar el precio del pasaje al dólar, misma petición que vienen haciendo desde hace años.

Los conductores denunciaron que los costos de mantenimiento de las unidades han «subido drásticamente» durante los últimos años. Todo esto, afirman, mientras enfrentan severas limitaciones para surtir combustible.

El gremio de transportistas también solicitó una mayor seguridad en las autopistas de la región para proteger tanto a los choferes como a los usuarios de la delincuencia. Al respecto, presidente del Sindicato de Transporte, Adolfo Alfonzo, criticó la gestión de las autoridades en las vías y la distribución de los insumos necesarios para trabajar.

«Los mal llamados puntos de control, se han convertido en el terror de todos los conductores. No se le brinda ninguna seguridad, como también el transporte de pasajeros, están quitándole 30 litros de combustible por cada unidad sin tomar en consideración el sacrificio que hacen estos conductores al hacer colas para poder surtir el combustible», lamentó Alfonzo.

Los trabajadores aseguraron que los bajos salarios actuales impiden cubrir los gastos básicos de funcionamiento. Es por ello que, insistieron, tal condición pone en riesgo la continuidad del servicio público.

Ante la crisis económica, proponen eliminar los mecanismos actuales de subsidio del Estado para implementar una tarifa que sea sostenible frente a la inflación y la devaluación.

«Que quiten ese subsidio y que anclen el pasaje a 0,50 dólares», planteó la transportista Isleidy Pérez al explicar la urgencia de sincerar los ingresos del sector.

Finalmente, los conductores alertaron en que sin estas medidas, el transporte en Carabobo «colapsará definitivamente» por falta de inversión y recursos propios.