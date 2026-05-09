FOTOS: Familiares de presos políticos rindieron emotivo homenaje a Víctor Hugo Quero durante vigilia

Los familiares de presos políticos rindieron la noche del viernes un sentido homenaje a Víctor Hugo Quero Navas, preso político que murió bajo custodia del Estado, durante la vigilia que se llevó a cabo a las afueras de El Rodeo I, cumpliendo además 120 días orando en las adyacencias de ese recinto carcelario pidiendo por la libertad de sus seres queridos.

El grupo se concentró también en las cercanías de El Helicoide, la sede del Sebin. Desde allí, elevaron oraciones y discursos por la memoria del fallecido, pocas horas después de que las autoridades exhumaran su cuerpo y lo trasladaran a otro cementerio para su entierro final ante sus parientes.

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Los familiares colocaron velas en el suelo formando una cruz como símbolo del duelo que atraviesa Venezuela por el caso de Víctor Hugo Quero Navas. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes contundentes donde afirmaban que no superan, «no olvidan y tampoco perdonan» lo ocurrido con las víctimas de la represión.

«Tenemos mucho dolor nosotros, los familiares de los presos políticos; tenemos demasiado dolor y rabia, (…) es fuerte. Yo como madre me volvería loca, yo no sé ni qué haría, de verdad», expresó Betzy Orellana, madre del detenido Rodolfo Rodríguez.

Orellana pidió mucha fortaleza para Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero, y exigió a las autoridades la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) dijo: «Hoy las oraciones piden que la justicia llegue pronto y que no muera ni una persona más bajo custodia del Estado. Alzamos nuestras voces para reclamar justicia, reparación y garantías de no repetición».

CASO DE QUERO NAVAS

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el deceso apenas este jueves mediante un comunicado oficial. Dicho texto oficial indicó que Quero Navas ingresó a la cárcel El Rodeo I el 3 de enero de 2025 y que lo trasladaron a un hospital el 15 de julio de ese año. El reporte médico alegó una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo al momento de su ingreso al centro de salud.

Según el informe del Gobierno, el detenido falleció casi diez días después a causa de una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. Diversas organizaciones no gubernamentales exigen ahora que se investigue penalmente la responsabilidad del ministro Julio García Zerpa por estos hechos.

Las ONG también solicitan investigar al exfiscal Tarek William Saab y al exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz, quienes renunciaron a sus cargos en febrero pasado. Con el caso de Quero Navas, la cifra de personas que han muerto bajo custodia del Estado desde 2014 asciende ya a 27 víctimas.