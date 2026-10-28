Transportistas exigen otro aumento de pasaje urbano: esta es la propuesta

Los transportistas exigieron este martes al gobierno nacional un nuevo aumento del pasaje urbano hasta, al menos, los 70 centavos de dólares. En caso contrario, advierten que «no pueden trabajar de gratis».

El vicepresidente de la Central Única de Autos Libres y por Puestos, Hugo Ocando, habló al respecto en el programa radial La Frecuencia. Mientras que el pasaje se ubica en 25 centavos de dólar, insiste en que este precio no permite cubrir los costos del sector.

«La tarifa debe estar por lo menos en 70 centavos de dólar, porque no puede ser que pides 50 y te den 25. Si la gente no puede pagar, entonces vamos a parar el transporte, porque no podemos trabajar de gratis, el combustible no lo regalan», dijo Ocando.

El gremialista indicó que el problema con el pasaje radica en que «está atado al ingreso de los usuarios». «Si nos ponemos a pensar en que no tienen un sueldo, entonces no vamos a buscar una tarifa porque no tienen cómo pagarla», acotó.

RAZONES DEL AUMENTO DEL PASAJE

Desde el gremio insisten en que el aumento del pasaje es crucial para cubrir los costos operativos. Mientras tanto, insistió en la necesidad de equipar con las unidades con los insumos necesarios y defender el ingreso salarial de los integrantes del sector.

Más allá de la tarifa del pasaje, desde la Central Única exigen el fin del biopago para surtir combustible a las unidades. Para Ocando, se trata de una herramienta de «control gremial» recibir gasolina.

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Ante este escenario, desde el gremio aconsejan la eliminación del subsidio del combustible para el sector. Así pues, los transportistas podrían abastecerse en cualquier estación de servicio sin una restricción.